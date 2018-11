Cosa c’è da sapere su Valerio Staffelli: dall’esordio radiofonico a inviato di Striscia la Notizia, passando per la morte di suo fratello e la sua vita privata.

Valerio Staffelli è il famigerato inviato di Striscia che consegna i tapiri d’oro alle star e alle celebrità del mondo televisivo dopo le gaffe da loro svolte. Scopriamo cosa c’è da sapere sul giornalista, dalla carriera radiofonica e televisiva, fino alcune notizie sulla sua vita privata.

La carriera dell’inviato Valerio Staffelli

Valerio Staffelli è nato a Milano il 15 ottobre 1963 sotto il segno della bilancia, e ha iniziato giovanissimo a muovere i primi passi nel mondo radiofonico. Nel 1984 conosce Diego Abatantuono con cui collabora per la sitcom Diego al cento per cento e fa la sua prima esperienza come conduttore per il programma Tele Radio International.

Dopo aver recitato in alcuni film, nel 1991 entra a far parte del team di Scherzi a parte dove lavora per i tre anni successive organizzando candid camera, fino a quando nel 1996 non incontra Antonio Ricci che gli propone di diventare uno degli inviati del suo TG satirico Striscia la Notizia.

All’interno del programma Staffelli diventerà noto in particolar modo per aver consegnato i tapiri d’oro a moltissime personalità del mondo dello spettacolo e della cultura. Il premio è riservato a chi commette gaffe clamorose e figuracce pubbliche e in diverse occasioni Staffelli è stato accolto a male parole dai malcapitati vincitori del premio.

Alcune curiosità sull’inviato di Striscia Valerio Staffelli

– Durante la sua carriera Staffelli ha consegnato oltre 1000 tapiri d’oro.

– Staffelli ha partecipato anche ad alcuni lungometraggi in veste di attore, tra questi Nirvana di Gabriele Salvatores, I cammelli di Giuseppe Bertolucci e I ragazzi della notte di Jerry Calà.

– Appare nel video di Edoardo Bennato Viva la mamma.

– A inizio del 2017 ha perso suo fratello Alessandro, morto il 24 febbraio dopo aver combattuto per un anno contro la malattia che lo affliggeva. Alessandro Staffelli era molto noto nel suo ambiente e dedito a numerose attività di volontariato.

– Durante il suo lavoro come inviato per Striscia la notizia è stato aggredito da Vittorio Sgarbi dopo avergli consegnato il fantomatico tapiro d’oro, e dalla band Sottotono dopo averli accusati di plagio.

– La moglie di Valerio Staffelli è Matilde Zarcone, con cui il giornalista ha due figli: Rebecca e Riccardo. La coppia si è unita in matrimonio nel 1994. Matilde Zarcone era una valletta di Buona Domenica e si è ritirata dallo show business per prendersi cura dei figli. Lei e Valerio Staffelli si sono conosciuti ad una festa del calciatore Nicola Berti.

– È un tipo decisamente simpatico come si può intuire dal suo profilo Instagram, dove si diverte a condividere foto divertenti e post esilaranti!

Fonte Foto: https://www.facebook.com/Valestaffelli/