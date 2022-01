Valeria Marini regina dello spettacolo e delle cronache rosa! Scopriamo chi sono gli ex fidanzati e l’ex marito della showgirl tra cui un nome che molti (nonostante tutti i gossip sulla sua vita privata) forse non immaginano…

La showgirl Valeria Marini, con un passato da diva del Bagaglino, ha avuto amori importanti che hanno appassionato il gossip, come quello con Vittorio Cecchi Gori. Non tutti sanno, però, che nel suo cuore, in un passato ormai parecchio lontano, c’è stato anche un posto speciale per un famosissimo cantautore… Pronti a scoprirlo?

Chi sono gli ex fidanzati di Valeria Marini?

Nella vita privata di Valeria Marini si sono succedute intense pagine d’amore (e di cronaca rosa). La showgirl, volto amato di numerose trasmissioni e reality, ha alle spalle alcune relazioni importanti poi naufragate. Storie che, indipendentemente dalla loro durata, hanno appassionato il pubblico e le riviste di settore inondando copertine e servizi tv…

Valeria Marini

Una delle storie d’amore più importanti è stata quella con Vittorio Cecchi Gori. Un rapporto intenso, andato avanti per circa 6 anni, che ha visto la showgirl accanto al produttore cinematografico nel periodo più buio (il faccia a faccia con alcuni guai giudiziari). Durante la loro storia, Valeria Marini avrebbe sognato di avere un figlio, ma due aborti, riporta Il Corriere della Sera, avrebbero inciso profondamente sulla sua esistenza…

Nel 2018, insieme al fidanzato dell’epoca, Patrick Baldassari, imprenditore, ha partecipato a Temptation Island Vip. Sarebbe stata proprio la showgirl a voler mettere alla prova il loro amore nel tessuto del reality, ma la loro relazione avrebbe finito per uscirne distrutta. Durante l’avventura televisiva, Valeria Marini si è avvicinata al tentatore Ivan Gonzalez innescando un’intesa (sfociata in una bella amicizia) che avrebbe dato il colpo di grazia al rapporto…

Tra gli amori del suo passato anche quello con Gianluigi Martino, che sarebbe finito poco dopo un’intervista a Verissimo, nel 2020, in cui la diretta interessata ne avrebbe tracciato un romantico profilo: “ L’incontro con Gianluigi è avvenuto in momento molto tosto della mia vita. Ci siamo conosciuti per lavoro, poi è nata la passione. Avere vicino lui mi ha aiutato tanto, nei rapporti familiari e in tante cose. Ho voluto tenere questo amore nascosto perché i rapporti vanno tutelati…“.

Gli amori di Valeria Marini: tra gli ex fidanzati, un nome pronto a stupirvi!

Non tutti sanno che, nel cuore di Valeria Marini, in passato ha trovato posto un famosissimo artista. Stiamo parlando di Lorenzo Cherubini, per tutti Jovanotti, con cui avrebbe avuto un flirt in gioventù. Si sarebbero conosciuti in Sardegna (“Ai tempi era solo Lorenzo Cherubini, mi chiamava Lilla“, ha raccontato la showgirl nella sua autobiografia intitolata Lezioni intime e scritta a quattro mani con Gianluca Lo Vetro).

La love story tra la Valeria nazionale e Jova risalirebbe a quando nessuno dei due era ancora famoso: “Lavoravamo per la stagione: lui faceva il deejay, io ballavo in discoteca e servivo ai tavoli (…) – ha raccontato lei a Caterina Balivo –, è stato un grande amore, ero innamoratissima. Lui bacia come canta, quindi bacia benissimo“.

Chi è l’ex marito di Valeria Marini?

Tra gli amori del passato c’è l’imprenditore Giovanni Cottone, ex marito di Valeria Marini protagonista di un vero e proprio matrimonio lampo con la showgirl (nemmeno un anno). Le nozze furono annunciate nel 2012 (pare avessero una relazione da circa 4 anni), e si celebrarono il 5 maggio 2013. Meno di 12 mesi e sarebbe scattato addirittura l’annullamento della Sacra Rota.

Intervistata nel 2017 da Maurizio Costanzo, Valeria Marini ha ricalcato i contorni di quel grande dolore: “Mi ha distrutto la vita per 3 anni. Sbagliai anche a non dar retta a mia madre su quello perché lei l’aveva capito subito“. Cottone, ai microfoni di Eleonora Daniele, ha dato la sua versione: “Ho sposato Valeria Marini perché ci credevo, pensavo che quel momento felice potesse essere duraturo. Non avrei mai immaginato un epilogo così breve…“.

