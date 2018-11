Scopriamo cosa c’è da sapere su Valentino Picone: dalla laurea in giurisprudenza alla coppia comica formata con l’amico Salvatore Ficarra.

Nato a Palermo il 23 maggio 1971, segno zodiacale Gemelli come il suo amico Salvatore Ficarra. Valentino Picone è un attore comico, noto soprattutto per far parte della nota coppia televisiva Ficarra e Picone. Prima di affermarsi come comico però, Valentino Picone si è laureato in giurisprudenza, e i suoi piani erano ben lontani da quelli di diventare attore. Nel 1993 l’incontro con Salvatore ‘Salvo’ Ficarra cambierà definitivamente la sua vita: scopriamo cosa c’è da sapere sul comico in 5 curiosità!

5 curiosità su Valentino Picone

– Valentino Picone e Salvatore Ficarra si sono conosciuti a Taormina, nel 1993. La passione per la comicità e per il teatro li ha resi subito grandi amici. Picone, ha detto del collega a Io donna: “L’onestà è il suo più grande pregio. Certo, dire sempre quello che pensa magari lo fa finire nei guai, ma lui lo fa lo stesso. Fossero tutti come lui…”

– Al liceo (Classico) è stato alunno di Pino Puglisi, presbitero ucciso da Cosa Nostra nel 1993. Picone infatti, insieme a Ficarra, è da sempre impegnato nella lotta contro la mafia.

– Appassionato di calcio, Valentino Picone gioca come attaccante nella squadra del Misilmeri.

– Prima di sfondare come attore comico, ha fatto l’animatore in diversi villaggi turistici dove già era stata notato il suo talento per la recitazione e per la comicità, l’attore però aveva preferito continuare gli studi in giurisprudenza.

– Da bambino era timido e riservato, e come ha rivelato lui stesso a IoDonna: “Fin da allora avevo un debole per i fim comici. Facevo le recite a scuola, come tutti gli altri, ma senza travestirmi il giro per casa, anzi non mi piaceva mettermi al centro dell’attenzione. La passione per la recitazione è arrivata molto dopo.” Tra i suoi attori comici preferiti ci sono Massimo Troisi, Charlie Chaplin e la coppia Stanlio e Ollio.

Valentino Picone: moglie e vita privata

Valentino Picone ha sempre mantenuto un grandissimo riserbo sulla sua vita privata e sentimentale, riesce a schivare con destrezza le domande dei giornalisti con battute spiritose. Si sa che l’attore è sposato ed ha due figli.