Nel corso del pomeriggio di martedì 4 aprile è andata in onda su Canale 5 la scelta a Uomini e Donne di Lavinia Mauro. La tronista era chiamata a decidere tra i due corteggiatori Alessio Campoli e Alessio Corvino e alla fine ha deciso con chi uscire dal programma.

Dopo aver fatto ingresso in studio con un abito rosso davvero molto bello, Lavinia Mauro ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne con la scelta tra Alessio Campoli e Alessio Corvino.

La ragazza era chiamata a decidere con chi iniziare una relazione fuori dal programma Mediaset di Maria De Filippi e alla fine ha scelto tra i due corteggiatori.

L’annuncio è arrivato dopo che in studio sono stati mostrati svariati filmati con i momenti migliori delle due conoscenze dove non sono mancati anche momenti di alta tensione, soprattutto con il ragazzo poi scelto.

Bellissime e intense anche le ultime due esterne che hanno preceduto, appunto, la puntata decisiva con la ragazza molto emozionata con entrambi i ragazzi che, allo stesso tempo, hanno mostrato un lato molto più dolce che, ogni tanto, non si era visto.

Ma come è andata la scelta? Alla fine Lavinia ha scelto Alessio Corvino che si è commosso dedicando alla donna una canzone prima del “sì”. Sereno, invece, Campoli, che ha ascoltato il discorso della tronista e l’ha salutata rispettosamente dopo un ballo.

Di seguito anche il post Instagram del programma con la scelta della tronista:

