La storica serie televisiva simbolo dell’italianità spegne venticinque candeline. Auguri!

“Un quarto di secolo è volato”, commentano con gioia i protagonisti della fortunata serie televisiva Un posto al sole. Il cast si è radunato sul set di fronte a un precoce albero natalizio. Eh, sì, è già Natale sul set di Un posto al sole.

Il cast sorridente festeggia questo importante compleanno.

“Dico sempre che siamo dei sani bipolari perché ormai viviamo una vita parallela”, raccontano gli attori. E aggiungono che spesso molte vicende della loro vita avvengono in parallelo con quanto accade nella serie tv.

Un prodotto Un posto al sole che è riuscito a battere tanti record. Complice il format internazionale della serie e quell’ingrediente segreto dato da un pizzico di italianità. Gli attori hanno promosso l’immagine di Napoli nel mondo e sono riusciti a intessere un dialogo continuativo con le famiglie.

Il cast di Un posto al sole è un simbolo per l’Italia: gli attori hanno anche partecipato alla campagna di sensibilizzazione per il Covid-19. La conferma di una produzione televisiva che ha saputo trasmettere importanti valori, in linea con il proprio tempo.