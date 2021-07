Sono sempre di più le star internazionali che per il giorno più importante della loro vita si affidano all’eleganza Made in Italy delle scarpe Aquazzura.

Ogni donna sogna, sin da quando è bambina, che il giorno delle proprie nozze sia perfetto in ogni dettaglio: la cerimonia, la musica, i fiori, gli invitati…Tuttavia, per le novelle spose, l’elemento più importante (e anche il più temuto) è quello che riguarda l’aspetto: per un giorno si ha la possibilità di essere le protagoniste assolute e perciò si desidera che tutto sia al top, dai gioielli, al vestito, alle scarpe. Capiamo bene, quindi, perché le star di tutto il mondo decidano di concedersi un paio di Aquazzura. Le lussuose ed esclusive scarpe da cerimonia disegnate da Edgardo Osorio sono il massimo che il mercato possa offrire in tal senso.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Fonte foto: Sito ufficiale di Aquazzura

Matrimonio: dal sandalo alla scarpa gioiello ce n’è per tutti i gusti

Quando si parla del look della sposa, le scarpe sono di certo l’accessorio più difficile da decidere: c’è chi addirittura, per facilitarsi, le sceglie ancor prima di selezionare l’abito. Purtroppo, non esistono regole scritte per capire quali siano le migliori scarpe da sposa: l’importante è che ci facciano sentire comode e a nostro agio.

Le case di alta moda, accanto ai più tradizionali modelli, ne propongono di sempre più originali ed estrosi, così da poter accontentare tutti i gusti, anche i più esigenti. Le più utilizzate continuano ad essere le classiche décolleté, ma non mancano le alternative.

Se la cerimonia si svolge di giorno e nei mesi più caldi, per esempio, si può optare anche per un sandalo gioiello sposa, che lascia il piede scoperto. È una scarpa di sicuro più sensuale e sbarazzina, ma non per questo meno elegante.

Per chi invece ha voglia di osare, soprattutto se i festeggiamenti si svolgono di sera, una scelta ottimale potrebbe essere quella di una scarpa gioiello. Queste calzature sono solitamente decorate e arricchite tramite perle, glitter, strass, pietre preziose. Scarpe che non passano certo inosservate, e secondo molti da accostare ad un abbigliamento al contrario più sobrio e minimal, così che l’insieme risulti comunque armonico.

Scarpe da sposa décolleté: le star preferiscono il classico

Quali scarpe sono quelle preferite dalle star per il giorno delle nozze? Le vip di tutto il mondo si affidano spesso al lusso dei marchi italiani, come le meravigliose Aquazzura firmate da Edgardo Osorio. Basti pensare che Meghan Markle, nel Royal Wedding del 2018, indossava proprio un piao di Aquazzura.

L’ex Duchessa di Sussex optò per un décolleté pump sobrio ed elegante. Le scarpe, interamente bianche, erano state disegnate su misura per l’occasione dallo stesso Edgardo Osorio. Megan le usò sia abbinate al vestito della cerimonia, sia a quello del ricevimento a firma Stella McCartney. Minimali, a punta triangolare, col tacco sottilissimo e prive di qualsiasi decorazione: delle scarpe davvero da principessa.