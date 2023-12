Filippo Turetta sta trascorrendo la giornata del suo compleanno in carcere e nel frattempo vengono svolte analisi sulla sua auto.

Mentre gli inquirenti stanno svolgendo le dovute analisi sulla Fiat Punto nera con cui Filippo Turetta è fuggito in Germania dopo aver commesso l’omicidio dell’ex fidanzata, Giulia Cecchettin, il ragazzo sta trascorrendo il suo primo compleanno nel carcere di Montorio, dove è stato sposato dall’ala psichiatrica sperimentale al reparto infermeria, insieme ad una ventina di altri detenuti. Secondo Il Gazzettino:“Turetta fa fatica a sostenere lo sguardo e si vergogna molto”.

carcere

Filippo Turetta: il primo compleanno in carcere

Filippo Turetta sta trascorrendo il suo primo compleanno dietro le sbarre per aver commesso l’omicidio dell’ex fidanzata coetanea Giulia Cecchettin (l’11 novembre scorso). Nei giorni scorsi è rientrata in Italia la Fiat Grande Punto nera con cui il giovane si è dato alla fuga dopo aver commesso il fatto e che, nei prossimi giorni, dovrà essere analizzato dagli inquirenti. All’interno dell’auto sarebbero stati repertati alcuni oggetti utili a ricostruire quanto dichiarato da Turetta, come dei coltelli e un telefono (forse appartenuto alla vittima).

Dopo l’arresto, il giovane si sarebbe deciso a fornire una piena confessione ai pm e, secondo indiscrezioni riportate da Il Gazzettino, si vergognerebbe molto per ciò che ha fatto. Nei giorni scorsi la sorella della vittima, Elena Cecchettin, ha mostrato a Verissimo alcuni dei messaggi che Turetta era solito inviare a sua sorella anche dopo la loro separazione.