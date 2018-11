Sapevi che Tullio Solenghi ha lavorato al cinema con Lina Wertmuller? Scopriamo alcune curiosità interessanti sull’attore e comico!

Tullio Solenghi è un attore, comico, imitatore e regista teatrale. Conosciuto dal grande pubblico per essere stato uno dei protagonisti del Trio con Anna Marchesini e Massimo Lopez, Tullio ha saputo farsi apprezzare anche come solista partecipando a diversi programmi e show televisivi di successo. In occasione della sua partecipazione alla serata evento “60 Zecchini“, scopriamo alcune chicche sulla sua via professionale e privata!

Tullio Solenghi: Trio, carriera ed altre curiosità

– Tullio Solenghi, all’anagrafe Tullio Alberto Solenghi, è nato il 21 marzo del 1948 ( sotto il segno zodiacale dell’Ariete) a Genova.

– La sua altezza è di 1,78 metri.

– All’età di 17 anni studia presso la Scuola del Teatro Stabile di Genova dove incontra Massimo Lopez.

– Sapevi che…debutta a soli 22 anni in teatro nell’opera “Madre Coraggio e i suoi figli” di Brecht?

– Il debutto televisivo arriva poco dopo: è il 1976 quando partecipa con Pippo Baudo al programma “Chi“. Seguono “Luna Park”, “Gran Canal” e tanti altri.

– Nel 1982 la svolta quando con Anna Marchesini e Massimo Lopez decidono di creare il gruppo comico Il Trio con cui debuttano in radio nel programma “Helzapoppin”.

– Il Trio diventa uno dei gruppi comici più amati e richiesti dello spettacolo con partecipazioni in importantissimi show televisivi come “Domenica In”, “Tastomatto”, “Fantastico 7” e “Il Festival di Sanremo“.

– La definitiva consacrazione de Il Trio arriva nel 1990 con “I Promessi Sposi“, parodia televisiva della celebre opera letteraria di Alessandro Manzoni.

– Nel 1994 il gruppo comico annuncia il loro scioglimento fatta eccezione per lo spettacolo del 2008 per festeggiare i 25 anni di carriera.

– Come solista Tullio si è fatto apprezzare come attore, regista teatrale, ma anche imitatore e doppiatore.

– Sapevi che…ha doppiato la voce di Scar nel film di animazione “Il Re Leone“? Sempre al cinema ha lavorato con Lina Wertmuller, Gennaro Nunziante e tanti altri.

– Ha condotto in tv: Domenica In, Striscia La Notizia sia con Gene Gnocchi che con Massimo Lopez. Dal 2008 è uno dei presentatori della cerimonia dei David di Donatello.

– Non solo tv, ma anche teatro. Diverse le opere portate in scena: “Le nozze di Figaro”, “Italiani si nasce”, “L’ultima radio” e tanti altri.

– Ha scritto due libri: “Uno e Trino” del 1995 e “Bevi qualcosa Pedro” del 2017.

– Nel 2016 è uno dei concorrenti di Tale e Quale Show, mentre nel 2017 torna in gara nella speciale edizione “Il Torneo“. Nello stesso anno ritorna in teatro con lo spettacolo “Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show“.

Tullio Solenghi: moglie

Per quanto riguarda la vita privata, Tullio Solenghi è felicemente sposato con Laura Fiandra. Con la moglie ha avuto due splendide figlie: Alice e Margherita.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/verissimo/