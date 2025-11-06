“No Vabbè Mi adoro” di Katia Follese: tutte le info sul tour teatrale 2025, date e durata

Tutte le informazioni sul tour a teatro 2025 di Katia Follesa con “No Vabbè Mi adoro”: le date, durata e la descrizione dello spettacolo.

Tutto pronto per il tour a teatro di Katia Follesa. Per la stagione 2025/2026, la comica e attrice porta in scena uno spettacolo esilarante, che ha chiamato “No Vabbè Mi Adoro”. Tante date, alcune doppie e addirittura triple, che la vedranno girare l’Italia in lungo e in largo.

La descrizione dello spettacolo a teatro di Katia Follesa

Considerata una delle comiche più apprezzate d’Italia, Katia Follesa torna in teatro con lo spettacolo “No Vabbè Mi Adoro“. Per la stagione 2025/2026, l’attrice ha ideato un racconto che potremmo descrivere come un vero e proprio viaggio tra vita quotidiana, relazioni e follie del nostro tempo.

Ovviamente, il tutto portato in scena con l’umorismo travolgente che l’ha contraddistinta dal debutto, fatto di ironia, osservazioni pungenti ma assolutamente reali ed energia contagiosa. Il tour, composto da tante date, tocca buona parte dell’Italia.

Le date dello spettacolo a teatro

Il tour teatrale di “No Vabbè Mi adoro” di Katia Follesa parte il 7 novembre dal Teatro alle Vigne di Lodi. A seguire tutte le date della stagione 2025-2026:

7, 8 e 9 novembre – Teatro alle Vigne, Lodi;

13 e 14 novembre – Teatro Corso, Mestre (VE);

15 e 16 novembre – Teatro Accademia, Conegliano (TV);

22 e 23 novembre – Condominio Vittorio Gassman, Gallarate (VA);

25 novembre – Teatro Comunale, Adria (RO);

4 e 5 dicembre – Teatro Carani, Sassuolo (MO);

6 e 7 dicembre – Teatro Sociale, Mantova;

11 e 12 dicembre – Teatro Alfieri, Asti;

9 e 10 gennaio – Teatro Duse, Bologna;

16 e 17 gennaio – Teatro di Varese, Varese;

18 gennaio – Dis_Play, Brescia;

23 gennaio – Teatro Alessandrino, Alessandria;

27, 28 e 29 gennaio – Teatro Lirico Giorgio Gaber, Milano;

13 febbraio – Teatro Nuovo, Ferrara;

24 febbraio – Teatro Comunale, Vicenza;

26 febbraio – Auditorium Santa Chiara, Trento;

6 marzo – Teatro Verdi, Montecatini-Terme (PT);

7 marzo – Cartiere Carrara, Firenze;

8 marzo – Infinity 1, Cremona;

14 e 15 marzo – Teatro Diego Fabbri, Forlì (FC);

20 e 21 marzo – Politeama Genovese, Genova;

24 marzo – Teatro Manzoni, Monza (MB);

9 aprile – Teatro Odeon, Biella;

10 e 11 aprile – Teatro Colosseo, Torino;

14 aprile – Teatro Fraschini, Pavia;

18 aprile – Teatro Ariston, Sanremo (IM);

8 e 9 maggio – Chorus Life Arena, Bergamo;

10 maggio – Teatro Municipale, Piacenza;

16 maggio – Teatro Sociale, Como;

18 maggio – Teatro Filarmonico, Verona;

22 e 23 maggio – Teatro Cagnoni, Vigevano (PV).

La durata dello spettacolo a teatro di Katia Follesa

Lo spettacolo “No Vabbè Mi Adoro” è stato scritto dalla stessa Katia Follesa con Angelo Pintus. E’ composto da uno solo atto, della durata di 90 minuti circa. Un one woman show che promette grandi risate e, allo stesso tempo, riflessioni importanti sui tempi che stiamo vivendo.