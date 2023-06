Potrebbero esserci novità per la nuova edizione di Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio sul Nove. Tommaso Zorzi potrebbe affiancarlo.

Fabio Fazio sta componendo la sua nuova squadra per Che Tempo Che Fa che, dopo il suo addio da Rai 3, si trasferirà sul Nove a Discovery. Col il conduttore, oltre a Luciana Littizzetto, potrebbe esserci anche una new entry. Di chi si tratta? Di Tommaso Zorzi…

Tommaso Zorzi a Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio?

Tommaso Zorzi

In vista della prossima edizione del noto programma che seguirà proprio Fazio dalla Rai al Nove ci sarebbero in arrivo delle novità. Il presentatore, oltre a Luciana Littizzetto, avrebbe idea di far entrare “in squadra” un nuovo acquisto.

Oltre ai volti già noti di Nino Frassica, Teo Teocoli, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, infatti, secondo TvBlog dovrebbe aggiungersi anche quello di Tommaso Zorzi, ex vincitore del Grande Fratello Vip e opinionista, da tempo nel team di Discovery.

Il giovane è già presente sulla rete come giurato di Drag Race Italia e come conduttore di Tailor Made – Chi ha la stoffa?, in onda proprio su Nove.

Da qui quello che potrebbe essere un “acquisto” più semplice per Fazio che condivide proprio con Zorzi lo stesso agente, Beppe Caschetto, che rende il tutto ancora meno complicato da realizzare.

Al momento, va detto, si tratta solo di una indiscrezione ma molto presto si potrebbe davvero definire ufficialmente il tutto con la presentazione dei palinsesti della rete il prossimo 13 luglio.

Di seguito, invece, un recente post Instagram del giovane conduttore:

Riproduzione riservata © 2023 - DG