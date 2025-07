Tina Cipollari è fidanzata? Beccata di nuovo con il famosissimo: “Ormai è chiaro”

Tina Cipollari è di gran lunga fra i volti della televisione italiana più apprezzati in assoluto: cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Tina Cipollari è veramente una delle personalità di spicco dello spettacolo e della televisione italiana. La simpaticissima e affascinante diva di Uomini e Donne, che ormai è presente da tantissimi anni all’interno del programma condotto eccellentemente da Maria De Filippi.

Ciò per cui ha fatto parlare di sé ultimamente, però, non riguarda affatto la trasmissione e lo show che va in onda da anni su Mediaset.

Al centro dell’attenzione, in questo particolare frangente, è finita la sua vita privata. In molti si chiedono addirittura se è fidanzata: cosa c’è di verso sull’intimità di Tina Cipollari.

Tina Cipollari fidanzata? Cosa sappiamo

Negli ultimi giorni, Cosimo Dadorante e Tina Cipollari hanno pubblicato su Instagram nelle loro rispettive storie un appuntamento serale fra loro due. La prima cosa apparsa sul noto social network è un video che li mostra insieme in auto, e poi in una foto al ristorante. E a quanto pare non è terminato tutto quanto con questi due scatti. A segnalarlo, l’esperta di gossip Deianira Marzano, che nelle ultime ore ha mostrato come i due protagonisti di Uomini e Donne siano stati sorpresi insieme in via Condotti a Roma, con l’obiettivo di fare shopping insieme.

Sempre secondo quanto riportato, il corteggiatore non avrebbe badato a spese per Tina Cipollari, tant’è vero che è stato fatto presente che Cosimo avrebbe acquistato per la Cipollari una borsa molto costosa, precisament della marca Ysl. Quest’ultima svolta è sicuramente un po’ una sorpresa, specialmente considerando che tra Tina Cipollari e Cosimo Dadorante fosse finita in un niente di fatto. Specialmente tenendo in considerazione il fatto che si sono conosciuti dentro e fuori dallo studio di Uomini e Donne per mesi, adesso la situazione sembra finalmente essersi sbloccata fra loro due.

Entrambi non stanno parlando affatto del loro rapporto per il momento, quindi di fidanzamento allo stato attuale non si può proprio parlare, tuttavia sono molti i fan sui social che iniziano a ipotizzare una bella e intensa storia d’amore. Le possibilità che i due ne parlino apertamente nella prossima puntata di Uomini e Donne è abbastanza alta, e non abbiamo dubbi che potrebbe essere un emozionante colpo di scena per telespettatori e telespettatrici. Dopotutto, la trasmissione è un dating show nato proprio per trovare la via dell’amore, o comunque una frequentazione intima a dir poco gratificante.