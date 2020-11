Quelli che vediamo in The Crown non sono i veri Buckingam Palace e Castello di Windsor: ecco le location della serie TV.

The Crown è una delle serie TV originali Netflix di maggiore successo, non solo in Gran Bretagna ma in ogni angolo di mondo. La storia della regina Elisabetta II e, di riflesso, quella della famiglia reale inglese hanno conquistato milioni e milioni di spettatori, ammaliati anche dalle splendide residenze e i palazzi del potere nei quali i reali vivono e che possiamo vedere nei vari episodi. Attenzione però: quello mostrato nella serie TV non è il vero Buckingham Palace, così come non è il vero Castello di Windsor. Le riprese all’interno delle residenze reali sono infatti vietate, è così che i produttori di The Crown si sono dovuti ingegnare cercando altre location, le più simili possibili alle originali.

The Crown: le location della serie TV

Quello che in The Crown ci viene presentato come Buckingham Palace è in realtà l’Old Royal Naval College di Greenwich, che con le sue colonne e i suoi atrii ben si presta per ricreare la residenza ufficiale della regina Elisabetta II.

Buckingham Palace

Quello che ci viene mostrato come il Castello di Windsor è il castello di Belvoir, che si trova nel nord dell’Inghilterra, nel Lincolnshire.

Englefield House prima e Somerleyton Hall poi (a partire dalla quarta stagione) sono invece le location utilizzate per ricreare Sandringham, la residenza natalizia della Regina Elisabetta.

Somerley House è invece diventata Highgrove House, la residenza del Principe Carlo e della moglie Camilla Parker Bowles. Nemmeno le scene con protagonista Margareth Thatcher e i suoi ministri sono state girate a Downing Street, ma nella Hedsor House, residenza di campagna che si trova nel Buckinghamshire.

Le scene della caccia al cervo sono invece state girate addirittura in Scozia, nei pressi del caratteristico maniero in stile gotico di Ardverikie.

Fonte foto: https://www.facebook.com/TheCrownNetflix/