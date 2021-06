Scopriamo insieme chi sono i tentatori più famosi che hanno fatto parte negli anni del cast di “Temptation Island”.

Chi l’avrebbe mai detto che la scalata al successo nel mondo dello spettacolo potesse partire proprio dal ruolo di single tentatore a Temptation Island? Ebbene sembra proprio quello che è capitato ad alcuni Vip nostrani che oggi compaiono sempre più spesso sul piccolo schermo (fra ospitate e reality show anche internazionali), sulle riviste patinate e anche nelle liste degli influencer più seguiti sul web. Vi sveliamo allora, alcuni fra i tentatori più famosi che sono passati proprio dal docu-reality targato Mediaset.

Andrea Cerioli fra i tentatori più famosi di Temptation Island

Classe 1989 di origini bolognesi Andrea Cerioli è diventato noto per aver partecipato al Grande Fratello 13 ma la sua fama ha raggiunto l’apice dopo aver partecipato a Temptation Island. Qui ha immediatamente conquistato il cuore del pubblico femminile che lo ha richiesto a gran voce sul trono di Uomini e Donne. Successivamente è diventato uno degli influencer di maggior successo su Instagram ed è stato anche un naufrago dell’Isola dei Famosi 2021.

Anche Gianmarco Onestini, classe 1996 e fratello minore di Luca (ex tronista di Uomini e Donne), ha avviato la sua carriera nel mondo dello spettacolo partecipando proprio come tentatore a Temptation Island nel 2018. Successivamente lo abbiamo visto al Grande Fratello 16 in Italia e poi è volato in Spagna dove ha partecipato al Grand Hermano (il GF spagnolo) ed è stato anche il vincitore de El Tiempo de Descuento (spin off del noto reality) e ancora uno dei naufraghi di Supervivientes.

Ricordate invece Franco Terlizzi, l’ex pugile ed ex naufrago de L’Isola Dei Famosi? Ebbene anche suo figlio Michael Terlizzi è stato uno dei tentatori di Temptation Island. Successivamente il giovane personal trainer e modello italiano si è subito imposto come nuovo sex-symbol sia sul piccolo schermo che sul web. Concludiamo questa lista con i nomi di Luca Daffrè e Davide Rossi. Il primo è un affermato modello e influencer ma anche corteggiatore di Teresa Langella prima e di Angela Nasti poi. Il secondo è invece il figlio del celebre Vasco Rossi ed è un noto attore e deejay.