La prima coppia di Temptation Island è stata rivelata qualche giorno fa. Adesso tocca alla seconda. Dopo Gabriela e Giuseppe, ecco la produzione annunciare altri due protagonisti dell’edizione prossima alla partenza del reality con i tentatori. Sui canali ufficiali social, ecco Alessia e Davide la cui storia è davvero particolare.

Temptation Island, la seconda coppia ufficiale

Il reality delle coppie e dei tentatori dovrebbe iniziare ormai a brevissimo ed è anche per questo che piano piano la produzione sta svelando i nomi dei ragazzi che prenderanno parte al programma. In queste ore è stata annunciata la seconda coppia ufficiale.

Si tratta di Alessia e Davide il cui rapporto è caratterizzato da un tradimento, da parte di lei, durato 2 anni.

Nel video di presentazione la ragazza ha spiegato: “Scrivo io a Temptation Island perché dopo aver avuto una relazione, per circa due anni, con una persona molto più grande di me, a giugno dello scorso anno Davide mi ha scoperto. Io quest’anno ho fatto di tutto per riconquistarlo ma credo di non esserci riuscita. Voglio capire se possiamo continuare a rimanere insieme oppure ci dobbiamo definitivamente allontanare”.

Dal canto suo Davide ha detto: “Ho tenuto nascosto a lei che sapevo di questa storia per un anno e mezzo. Ho deciso di partecipare a Temptation Island perché voglio capire se riesco davvero a perdonare la mia ragazza e soprattutto a dimenticare quello che ha fatto in passato e che mi è stato fatto. Perché fino ad oggi quando la guardo negli occhi c’è sempre una persona che ti ha tradito”.

Alla conduzione del programma, come sempre, Filippo Bisciglia che dovrà essere abile, viste le premesse, a tenere a bada tutte le coppie.

