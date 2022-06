Temptation Island non andrà in onda questa estate: Piersilvio Berlusconi ha spiegato le motivazioni della scelta di Mediaset.

Nelle scorse ore, in occasione della pubblicazione dei nuovi palinsesti televisivi, è arrivata la conferma della chiusura di Temptation Island che, questa estate, non andrà in onda. Una decisione che ha visto tanti appassionati telespettatori rimanere delusi – compreso il conduttore Filippo Bisciglia – ma che Piersilvio Berlusconi ha voluto spiegare meglio ai microfoni di Fanpage.it.

Temptation Island chiusa, parla Piersilvio Berlusconi

Fonte foto: https://www.facebook.com/temptationisladita/photos/a.471693456295644.1073741828.466311106833879/486100891521567/?type=3&theater

Come detto, in occasione dei palinsesti 2022-23, Fanpage.it ha avuto modo di contattare Piersilvio Berlusconi per provare a capire meglio e a spiegare i motivi che hanno portato alla decisione di non puntare per questa estate su Temptation Island. In precedenza si era parlato di una problematica legata ai diritti con Banijay, detentore di quelli internazionali del format, a causa del presunto mancato raggiungimento di accordi con la Fascino di Maria De Filippi.

Tale ipotesi è stata smentita in un certo senso da Berlusconi: “Nessun nodo, vogliamo sperimentare altro e ci stiamo prendendo un tempo per farlo”, ha detto il numero uno di Mediaset. “Temptation resta negli interessi dell’azienda e non è escluso che in futuro possa comparire nuovamente nei nostri palinsesti. Tra l’altro, semmai fosse, parliamo di un periodo di messa in onda successivo alla prossima primavera, quindi il non esserci nei palinsesti che stiamo presentando per il 2023 non è indicativo, visto che si fermano più o meno ai programmi di giugno. Insomma, è davvero tutto da vedere”.

Insomma, se per questa estate i telespettatori faranno a meno del programma, non è detto che in futuro le cose possano cambiare. Si tratta, quindi, solo di una sospensione.

Di seguito l’ultimo post del programma su Instagram che risale all’agosto scorso:

