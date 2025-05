Temptation Island 2025: ecco quando inizia e la nuova location

Si avvicina l’inizio di Temptation Island 2025: dalle coppie ai tentatori e le tentatrici, fino alla nuova location, tutto sul reality.

Con l’arrivo dell’estate su Canale 5, come sempre ormai, torna Temptation Island, uno dei programmi più amati e più seguiti del gruppo Mediaset. Rispetto al recente passato ci saranno però delle novità: è prevista, per esempio, un sola edizione di Temptation Island 2025, per l’appunto quella estiva, non ci sarà invece l’edizione autunnale con i vip. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su questa edizione.

Temptation Island 2025 quando inizia?

La prima domanda a cui rispondiamo è: quando inizia Temptation Island 2025? Il reality arriverà su Canale 5 a fine giugno, anche se la data esatta di quando andrà in onda la prima puntata non è ancora stata comunicata. Ogni settimana, come sempre, andrà poi in onda un nuovo episodio.

Temptation Island 2025: il conduttore

Alla conduzione di Temptation Island 2025 è stato confermato Filippo Bisciglia, che ha presentato tutte le edizioni del programma dal 2014 tranne la seconda del 2020 che è stata condotta da Alessia Marcuzzi.

Temptation Island 2025: le coppie, i tentatori e le tentatrici

Le grandi protagoniste di Temprati Island sono ovviamente le coppie di fidanzati che decidono di mettere alla prova il loro amore attraverso il reality ma anche i tentatori e le tentatrici presenti nei due villaggi.

I nomi dei protagonisti di questa edizione non sono ancora stati resi noti ma presto verranno comunicati.

Temptation Island 2025: la location

Una delle grandi novità riguardo Temptation Island 2025 è la location che è cambiata rispetto al recente passato. Le varie coppie, le tentatrici e i tentatori non saranno più ospiti dell’Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula in Sardegna ma i nuovi villaggi saranno al Calalandrusa Resort di Guardavalle, in provincia di Catanzaro, in Calabria.