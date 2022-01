Svezzare i cani è un’impresa delicata ma non impossibile. Scopriamo come farlo in modo semplice.

Quando si ha la fortuna di assistere alla nascita dei cuccioli di cane, presto o tardi arriva anche il momento di preoccuparsi del loro svezzamento.

Per farlo nel modo corretto è importante seguire alcuni semplici step che si rivelano fondamentali per la salute dei cuccioli. Ecco quindi le linee guida da seguire per svezzare i cani nel miglior modo possibile.

Come svezzare i cani in modo corretto

Lo svezzamento dei cani, cambia in base alla razza e alla situazione in cui si trovano i cuccioli.

Per questo motivo è sempre molto importante evitare il fai da te e rivolgersi sempre al proprio veterinario che saprà dare le prime linee guida da seguire.

Detto, ciò un corretto svezzamento dei cuccioli richiede sempre l’apporto dei giusti nutrienti. Per questo motivo, la loro alimentazione dovrà essere ricca per i primi 12 mesi. Questi, infatti, sono fondamentali per il corretto sviluppo del sistema immunitario.

In genere, nelle prime tre settimane di vita, la sopravvivenza dei cuccioli dipende totalmente dalla madre che si occuperà così di allattarli. Trascorso il primo mese è però importante aiutare i cuccioli a mangiare da soli, avviando il così detto processo di svezzamento.

Per iniziare si dovrà scegliere il tipo di alimentazione che può essere secca, umida o mista. Questa andrà poi integrata a piccoli passi. In questo modo lo svezzamento avverrà in modo graduale sia per i cuccioli che per la loro mamma. Questo procedimento dovrà avere la durata di circa un mese nel quale si dovranno individuare e seguire le esigenze dei cuccioli.

Se all’inizio i cuccioli si dimostrano restii a cambiare alimentazione si può provare a fornirgli il nuovo cibo lontano dalla madre. Qualora dovessero mangiare poco, è meglio non insistere e farli abituare pian piano, mantenendo più alto l’introito di latte. Cosa che andrà fatta sostenendo a dovere la madre che allattando perde ovviamente energie.

Il modo in cui crescono e prendono peso ed il loro stato di salute sarà un primo indicatore dello svezzamento che va bene. Ancora una vota è però molto importante farli seguire dal veterinario in modo da cogliere eventuali segni di malnutrizione fin dai primi segnali. In genere l’intero processo di svezzamento dovrebbe concludersi a due mesi e mezzo dalla nascita.

