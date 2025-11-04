Superluna del 5 novembre, la più grande e luminosa del 2025: ecco a che ora ammirarla

Occhi al cielo per la superluna del 5 novembre 2025: questo spettacolo della natura non si verificava così intensamente da sei anni.

Il 5 novembre 2025 avremo la superluna più grande e luminosa degli ultimi sei anni. Un evento completamente naturale che lascerà a bocca aperta esperti e non. Attenzione, però, perché per godere al massimo dello spettacolo bisogna puntare gli occhi al cielo in un momento ben preciso.

Superluna del 5 novembre 2025: non si vedeva così da 6 anni

Molti la chiamano Luna del Castoro, ma quasi tutti la conoscono come superluna. Stiamo parlando di un evento astronomico che si verifica tre o quattro volte l’anno, ma che non sempre regala uno spettacolo indimenticabile. Quella del 5 novembre 2025 è, senza ombra di dubbio, meritevole di attenzione. Il motivo è presto detto: è la più grande e luminosa degli ultimi sei anni.

Era dal febbraio 2019, infatti, che la Luna non si avvicinava così tanto alla Terra. Solitamente, la distanza tra il satellite e il nostro pianeta è di circa 384mila km, ma il 5 novembre sarà di 356.980 km. Questo significa che, rispetto all’aspetto tradizionale, sarà più grande del 10% e più luminosa del 25%.

Poco dopo il tramonto, la Luna inizierà a spuntare da Est. Pian piano inizierà a sollevarsi assumendo una colorazione tra il dorato e il rossastro, fino a diventare sempre più chiara e lucente.

Quando alzare gli occhi al cielo per la superluna

Anche se inizierà a farsi vedere già dalla sera del 4 novembre, la superluna raggiungerà il massimo splendore al tramonto del 5 novembre 2025. Poco dopo il calar del sole, verso Est il satellite inizierà pian piano a mostrarsi sempre più grande e luminoso. Un solo consiglio: per godere appieno dello spettacolo, è necessario scegliere un posto con poca luce artificiale, possibilmente lontano dalla città.