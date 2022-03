Lunedì 28 marzo torna Studio Battaglia: le anticipazioni della terza puntata della fiction di Rai 1 con protagonista Lunetta Savino.

Studio Battaglia cambia collocazione all’interno del palinsesto televisivo di Rai 1. La terza puntata della fiction, infatti, non andrà in onda come di consueto al martedì sera, ma verrà anticipata a lunedì 28 marzo, dove se la dovrà vedere con la concorrenza de L’Isola dei Famosi su Canale 5. Il motivo? Martedì 29 marzo su Rai 1 è previsto la diretta della partita dell’Italia valida per le qualificazioni al Mondiale in Qatar. L’appuntamento con la terza puntata è quindi fissato per lunedì 28 marzo su Rai 1, a partire dalle ore 21.25 circa (gli episodi sono inoltre disponibili anche sulla piattaforma streaming RaiPlay). Vediamo ora cosa dobbiamo aspettarci dalla puntata 3 di Studio Battaglia.

Studio Battaglia: le anticipazioni della puntata 3

Come abbiamo visto nella seconda puntata, i rapporti tra Anna (interpretata da Barbora Bobulova) e Alberto si sono fatti più tesi: la donna vuole provare a mettere una pietra sopra al passato ma farlo sarà meno semplice di quel che pensa, anche perché si accorgerà che l’uomo continua a non essere totalmente sincero con lei. Anzi, continua a mentirle.

BARBORA BOBULOVA

Nel frattempo Anna si deve occupare di un caso particolare, quello di un uomo in lite con l’ex moglie perché questa è una convinta no-vax e non vuole far vaccinare il loro figlio.

Lo Studio Battaglia nel frattempo non attraverso un buon momento da un punto di vista finanziario, per cercare di salvarlo Nina vorrebbe chiedere aiuto alla sorella Viola, ma prima deve farsi perdonare per il matrimonio che le ha fatto saltare. Nel frattempo la più piccola delle sorelle Battaglia cercherà di riappacificarsi con Alessandro e salvare quindi la propria storia d’amore. Nel finale di puntata, Anna riceverà a sorpresa un’inaspettata proposta di lavoro da parte di Massimo.

