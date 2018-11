Uno dei calciatori più famosi e pagati al mondo: Lionel Messi guadagna quasi quanto Cristiano Ronaldo. Ecco di quant’è lo stipendio di Messi!

Lionel Messi, nato 24 giugno 1987 (Cancro), è un calciatore argentino conosciuto in tutto il mondo. Ha firmato un contratto con il Barcellona fino al 2021 che lo ha portato a guadagnare quasi come Cristiano Ronaldo. Lo stipendio di Messi non dipende solo dal calcio, ma è dovuto anche a delle sponsorizzazioni.

Ma quanto guadagna al giorno Lionel Messi? Scopriamolo subito…

Quanto guadagna Messi?

Il calciatore Messi ha uno stipendio decisamente molto alto: secondo alcune fonti sul web, sembrerebbe proprio che al giorno il sudamericano riesca a guadagnare la “modica” cifra di 30.000 euro. Ebbene sì, Messi vanterebbe uno stipendio annuale di oltre 43 milioni di euro.

Il suo contratto con il Barcellona, rinnovato nel 2018, lo avrebbe condotto a un guadagno molto superiore rispetto agli altri anni, ma inutile negare che Lionel Messi sia uno dei calciatori più bravi di sempre, subito dopo il tanto amato Cristiano Ronaldo.

Il suo guadagno, però, non è dovuto solo dal mondo del calcio, ma anche a delle sponsorizzazioni per campagne pubblicitarie. Messi è infatti testimonial di Adidas, Pepsi, Turkish Airlines e altri noti brand.

Il suo volto è molto richiesto grazie alla sua popolarità e al suo successo in tutto il mondo: la sua fama gli ha permesso di ottenere milioni e milioni di followers sul suo profilo Instagram.

Lionel Messi e la beneficenza

Lionel Messi ha fondato un’organizzazione, la Messi Foundation, la quale si dedica alla salute dei bambini in difficoltà, a determinate malattie e ad aiutare chi non può permettersi una vita dignitosa.

Inoltre, il calciatore argentino lavora con Unicef dal lontano 2004.

Un padre di famiglia – famoso nel mondo con un cuore grande – che, grazie al suo patrimonio che dovrebbe essere di 260 milioni di euro, può permettersi di aiutare le persone in difficoltà.