Stefano Bonolis: chi è il figlio del celebre conduttore?

Stefano Bonolis è il primogenito del conduttore Paolo Bonolis, nato dalla relazione con l’americana Diane Zoeller.

Il suo cognome lascia subito capire di chi sia figlio: Stefano Bonolis è il primogenito del celebre conduttore di Avanti un Altro. Nato dalla relazione con la psicologa statunitense Diane Zoeller, che è stata la moglie di Paolo per ben 5 anni (al 1983 al 1988), è quasi del tutto sconosciuto al mondo del gossip italiano. Lui e la sorella Martina Bonolis, infatti, vivono negli States.

Conosciamo meglio il ragazzo, il cui nome nel 2015 è stato associato a quello di Paola Caruso, la bella Bonas di Avanti un Altro…

Chi è Stefano Bonolis?

Paolo Bonolis ha avuto due figli della prima moglie (Diane Zoeller), Stefano e Martina, e tre dalla seconda, Sonia Bruganelli: Silvia, Davide, Adele.

Del maggiore, Stefano, vista la sua lontananza dall’Italia, non si sa molto: dal suo profilo Instagram possiamo vedere che spesso raggiunge suo padre e lo viene a trovare nel nostro Paese, ma della sua vita privata e professionale, a parte un breve flirt con Paola Caruso, nulla ci è dato sapere.

Stefano Bonolis: fidanzata e vita privata

Paola Caruso e Stefano Bonolis sono stati avvistati insieme nell’estate del 2015, a Formentera. In realtà, la showgirl è stata pizzicata con tutta la famiglia Bonolis, con cui ha un ottimo rapporto. I suoi atteggiamenti nei confronti di Stefano, però, hanno lasciato intendere che tra i due ci fosse del tenero, visto che i paparazzi li hanno spesso immortalati tra baci e tenere effusioni.

La storia è poi naufragata come testimoniato dalla ragazza, principalmente per la distanza: “Ci siamo conosciuti un anno e mezzo fa ad Avanti un altro, quando veniva a trovare suo padre. Solo che lui vive a New York e, nonostante l’appoggio di Paolo, che è sempre stato carino con me, e l’idea iniziale di Stefano di venire a Roma, alla fine non se l’è sentita di lasciare l’America. E quindi tutto è finito“, raccontò Paola a Visto l’anno successivo.



Dei flirt successivi di Stefano, però, non si è più saputo nulla e anche dai suoi profili social è molto difficile capire chi sia la sua compagna.

3 curiosità su Stefano Bonolis

– Qualche notizia possiamo rinvenirla dal suo account Instagram, dove spesso pubblica foto di particolari momenti della sua vita. Foto e video lo ritraggono in viaggio o mentre si diverte: ama il buon cibo, le feste con gli amici, viaggiare per il mondo.

– Ha un gatto bianco e grigio.

– Tifoso degli sport americani, come il football, il primo dei figli di Paolo Bonolis segue anche il calcio italiano ed è un sostenitore dell’inter.

Fonte foto:https://www.instagram.com/stefano.bonolis/?hl=it