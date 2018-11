Cosa c’è da sapere sull’inviata di Striscia Stefania Petyx, che insieme al suo inseparabile bassotto ha fatto luce su alcune questioni della pubblica amministrazione.

Stefania Petyx (4 novembre 1969, scorpione) è diventata un volto noto della tv italiana per le sue inchieste giornalistiche per il telegiornale satirico di Striscia la Notizia, dove si è distinta sia per la sua bravura che per il suo stile: la Petyx è infatti nota per indossare sempre un impermeabile giallo e per essere accompagnata da un inseparabile bassotto.

Alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di Stefania Petyx

– Stefania Petyx è stata la prima donna inviata di Striscia la Notizia, seguita poi da Cristina Gabetti e tante altre.

– La frase della canzone che anticipa l’inizio di ogni suo servizio è tratta dalla canzone Johnny Bassotto, di Lino Toffolo.

– Nel 2016 la sua cagnolina è diventata mamma di 4 cuccioli.

– Nel 2007 l’inviata bussa alla porta di Ninetta Bagarella, la moglie di Totò Riina che pochi giorni prima aveva comunicato alla stampa di voler richiedere i danni alla sua immagine per essere stata inserita nella fiction Il capo dei capi. Il servizio di Stefania Petyx verrà lodato da Norma Rangeri, de L’Unità. Fu il primo servizio di Striscia ad essere volutamente in bianco e nero e senza musica.

– Sempre grazie alla Petyx vengono segnalati agli abitanti della costa di Messina i pericoli della zona, che causeranno comunque la morte di 29 persone durante l’alluvione del 2009.

– La sua attività giornalistica le è valsa numerosi premi e riconoscimenti ed è stata insignita dalla provincia di Palermo della Benemeranza civica.

– A gennaio 2016 la sua macchina è stata distrutta da un ordigno inserito da qualcuno con fini intimidatori.

– Il marito di Stefania Petyx è Donato Didonna, che si occupa di grande distribuzione e dal 2004 blogger. Didonna ha pubblicato anche un libro “Ecco come cambiare la Sicilia in 10 mosse“. La coppia vive tra Milano e Palermo.

– Nel 2017 l’associazioni italiana in difesa degli animali e dell’ambiente ha intimato a Stefania Petyx tenere fuori il suo bassotto dalle sue dirette giornalistiche, perché sofferente da “stress da telecamera”.

– Lo avrete capito… Stefania è fortemente appassionata di cani! Proprio sul suo profilo Instagram ha recentemente annunciato l’arrivo di un nuovo amico a quattro zampe, Totò! Ecco una foto del piccolo cagnolino:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Petyx (@stefaniapetyx) in data: Ago 20, 2018 at 10:16 PDT

Fonte foto: https://www.facebook.com/StefaniaPetyx/