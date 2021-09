Suscita molte perplessità il debutto di Star in the Star su Canale 5, condotto da Ilary Blasi. In chiusura di puntata, inoltre, alle critiche degli utenti social si somma anche lo scivolone della presentatrice.

Fa parlare di sé, Star in the Star, ma ben poche delle chiacchiere che circondano il nuovo programma in onda su Canale 5 sono effettivamente positive. In molti, sui propri profili social, avevano espresso la loro perplessità per la palese somiglianza con altre trasmissioni come Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato. Per tanti si tratta infatti di una copia, o meglio, una via di mezzo tra i due programmi appena citati, e alla visione lascia uno spiacevole retrogusto di déjà-vu.

Il punto di forza di Star in the Star potrebbe però essere la conduzione: ad accogliere il pubblico ecco Ilary Blasi, che indossa un meraviglioso vestito total black. In un attimo l’hashtag Star in the Star vola su Twitter, e il debutto sembra salvato, ma la magia dura ben poco. In tanti criticano il programma definendolo noioso, e qualcuno scrive “Ma gli artisti cantano in playback, non dal vivo come a Tale e Quale e al Cantante Mascherato”. E ancora: “Che senso ha farli cantare in playback se è una gara?” Qualcun altro, invece, preferisce fare dell’ironia: “Si dovrebbe chiamare playback nel playback.”

L’errore di Ilary Blasi

Anche il finale rischia di finire nel disastro, con un errore inaspettato di Ilary Blasi. Nell’ultimo duello tra Elton John e Madonna, la conduttrice si rivolge al cantante britannico chiamandolo “Pino”. Immediatamente i commenti su Twitter le piovono addosso: “È Pino Insegno, lo ha spoilerato!”

Fortunatamente non si trattava di Pino Insegno: quando Elton John è stato eliminato e costretto a togliersi la maschera, si scopre che si trattava di Massimo Di Cataldo.