Enrico Brignano e Ambra Angiolini sono i protagonisti della commedia Stai lontana da me: ecco quali solo le location del film.

Jacopo è un consulente di coppia ma che, a causa di una maledizione lanciatagli da un’ex fidanzata non riesce ad avere una relazione curatore con delle donne: tutte le sue nuove rimangono coinvolte in tragicomici incidenti che le portano ad allontanarsi dal protagonista. Un giorno però incontra Sara: qualcosa potrebbe cambiare. E’ questa, in poche righe, la trama di Stai lontana da me, commedia diretta da Alessio Maria Federici che è uscita nelle sale cinematografiche nel 2013. Vediamo ora quali le location del film.

Stai lontana da me: le location del film

Stai lontana da me è stato girato quasi interamente a Roma, città dove è ambientata anche gran parte della storia. La scena di apertura, in cui si vedono alcune coppie di fidanzati e sposi litigare è stata girata in Piazza Perin del Vaga.

Ambra Angiolini

La scena dell’incontro tra Jacopo e Sara è stata invece girata sul Ponte della Musica. In via Statilia si trova invece il palazzo dove abita Sara. Tra le location romane che si possono riconoscere nel film ci sono poi la Basilica di San Pancrazio e la Chiesa di Santa Prisca.

Il casolare dove abitano i genitori di Jacopo si trova invece in Via del Casale di San Nicola, sempre a Roma.

Stai lontana da me: il cast del film

I due protagonisti principali di Stai lontana da me, Jacopo e Sara, sono interpretati rispettivamente da Enrico Brignano e da Ambra Angiolini. Il primo ha lavorato con il regista Alberto Maria Federici anche in Tutte lo vogliono, la seconda invece in Terapia di coppia per amanti.

Nel cast di Stai lontana da me troviamo poi anche Anna Galiena, Giampaolo Morelli, Fabio Troiano, Giorgia Cardaci, Giorgio Colangeli, Gianna Paola Scaffidi, Massimiliano Vado, Michela Andreozzi, Fabrizia Sacchi e Simona Caparrini.