Drammatico annuncio da parte della famosa scrittrice, Sophie Kinsella, che via social ha comunicato di avere un tumore al cervello.

Sono ore di grande tristezza per tutti gli appassionati fan lettori della famosa scrittrice Sophie Kinsella. La donna, infatti, autrice anche del famoso romanzo ‘I Love shopping’, ha comunicato di essere alle prese con un terribile male, un tumore al cervello.

Sophie Kinsella: “Ho un tumore al cervello”

Sophie Kinsella

Ha scelto la via dei social, la nota scrittrice Sophie Kinsella per comunicare la triste notizia della sua battaglia contro una brutta malattia.

Su Instagram, con un lungo messaggio, la donna ha annunciato: “Ai miei cari lettori e follower, era da tempo che volevo condividere con voi un aggiornamento sulla salute e aspettavo la forza per farlo. Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato il glioblastoma, una forma di cancro aggressivo al cervello. Non l’ho condiviso prima perché volevo assicurarmi che i miei figli potessero ascoltare ed elaborare le notizie in privacy e adattarsi alla nostra ‘nuova normalità'”, ha detto la donna.

“Sono stata sotto le cure dell’eccellente team dell’University College Hospital di Londra e ho subito un intervento chirurgico con successo e successiva radioterapia e chemioterapia, ancora in corso. Al momento tutto è stabile e mi sento generalmente molto bene, anche se sono molto stanca e la memoria è ancora peggiore di prima!”, ha proseguito la scrittrice.

Dopo i ringraziamenti alla famiglia e a chi si sta prendendo cura di lei, la scrittrice ha voluto anche infondere un messaggio a tutti coloro che si trovano a battagliare con un male simile al suo.

Il messaggio di forza

“A tutti coloro che soffrono di tumore in qualsiasi forma, porgo affetto e auguri”, ha detto la Kinsella. “Oltre che a chi li sostiene. Può sentirsi molto solo e spaventoso avere una diagnosi difficile, e il sostegno e la cura di chi ti sta intorno significa più di quanto le parole possano esprimere. Mi farò sentire presto e, intanto, saluti dalla soleggiata Londra”.

Di seguito anche il post Instagram della donna con l’annuncio della malattia: