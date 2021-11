Scopriamo come è nata la ricorrenza del Singles’ Day e come è diventata una delle date più attese per le sue offerte imperdibili!

Il Singles’ Day o “giorno dei single” è una festa di origine cinese che si festeggia l’11 novembre ovvero l’11/11. La ricorrenza sembra essere nata in Cina nel 1993 dall’idea di un gruppo di studenti di Nanchino. La festa nasce originariamente per celebrare i single, ma dal 2009 ha assunto una caratteristica molto più improntata al marketing divenendo l’occasione per offerte sia per lo shopping online che nei punti vendita fisici.

Origini ed evoluzione del Singles’ Day

La festività del Singles’ Day nasce negli anni ’90 e originariamente la ricorrenza è dedicata ai single. La scelta della data per la ricorrenza non è affatto causale perché è composta soltanto da numeri “1” a simboleggiare proprio lo stato delle persone single.

shopping invernale

La trasformazione di questa festività in un occasione per cogliere al volo le offerte, specie attraverso gli ecommerce, si deve al colosso AliBabà. E le offerte piacciono sempre a tutti come dimostra gli sconti dello scorso anno su AliBabà hanno raggiunto un giro di affari che ha toccato i 74 miliardi di dollari. Scopriamo quali altri aziende stanno aderendo agli sconti per questa occasione speciale.

Gli sconti del Singles’ Day 2021

Meno conosciuto in Italia rispetto al Black Friday, il giorno dei single si accosta a quest’ultimo per via dei prezzi al ribasso e sta prendendo piede anche tra gli store che vendono nel nostro paese. Per esempio sullo store online di Sephora (e nei Beauty Store) è possibile ottenere uno sconto del 25% su prodotti di una selezione di brand che include Briogeo, Olaplex, Pixi, Erborian e Make Up For Ever.

Trucchi Cosmetici Make up

Oltre agli sconti dedicati a questi specifici marchi è possibile avere uno sconto del 22% sull’intero ordine inserendo il codice “SINGLE2021” nel carrello. Alcuni prodotti, come le carte regalo, sono esclusi dalla promozione di Sephora per il Singles’ Day. La promozione sarà valida fino al 14 novembre. Le offerte del Singles’ Day saranno incentrate anche sulla tecnologia, un esempio è dato da Unieuro che solo per oggi 11 novembre propone sconti a partire dal 22% su un minimo di 299€ di spesa. Non mancano anche gli sconti di Euronics, MediaWorld, Zalando e Yoox.