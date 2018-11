Chi è Simona Ventura: i gossip, i figli e le storie d’amore della conduttrice

Cosa si cela nella vita privata di Simona Ventura, alias SuperSimo? Ecco la vita sentimentale, i gossip e le curiosità sulla conduttrice.

Simona Ventura è una conduttrice televisiva, volto storico della televisione italiana. Nata il 1 aprile 1965 a Bentivoglio (Bologna) sotto il segno zodiacale dell’ Ariete è molto amata e seguita anche sui social. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla conduttrice, dal suo controverso matrimonio con Stefano Bettarini alla lite con Mara Venier, passando per alcune curiosità.

Simona Ventura: il compagno Gerò Carraro (e Stefano Bettarini)

Il 30 marzo 1998 Simona Ventura sposa il calciatore Stefano Bettarini. La relazione tra i due naufragherà in seguito a numerosi tradimenti, di cui la conduttrice parlerà diffusamente al programma L’Intervista di Maurizio Costanzo:

“Ho tradito solo una volta dopo otto anni di matrimonio, lui tante volte, io l’ho sempre saputo e gliene ho perdonate molte, mettevo il salame negli occhi perché ero molto innamorata di Stefano. (…) Io l’ho fatto solo una volta, è stato il piede di porco che ha scardinato il nostro matrimonio. Nei suoi tradimenti avevo pazienza, ma non potevo mica restare 8 anni da cornuta e mazziata…”

In seguito, la conduttrice inizia una relazione con Gian Geloramo (Gerò) Carraro, figlio dell’imprenditore Nicola Carraro ( marito di Mara Venier). Nel 2018, però, nel loro rapporto di coppia s’insinua il gossip e SuperSimo è costretta a spiegare ai fan che lei e il compagno si sono presi una pausa di riflessione. Il 10 ottobre 2018, a Mattino 5, ha ammesso che tra loro c’è comunque molto affetto e molto amore.

Curiosamente, il rapporto tra Simona e Mara, dall’inizio della relazione con Gerò sembra sbriciolarsi.

E sarà la stessa Simona Ventura a rivelare che uno dei motivi della loro lite potrebbe essere stata la sua partecipazione a Selfie: “È andato tutto bene fino a quando sono andata una sera da lei e Nicola e ha scoperto che avrei fatto il programma ‘Selfie’, prodotto da Maria De Filippi. Da allora non mi parla più, Mara fa così: tira su dei muri con le persone”.

Simona Ventura: figli

La conduttrice ha avuto due figli dal suo primo matrimonio con Stefano Bettarini, Niccolò e Giacomo. Nel 2014 ottiene l’adozione di una bambina, Caterina:

“Caterina ha due mamme. Ci sono io e c’è la sua mamma biologica, una mia parente che non ha potuto tenerla con sé. È complicato, ma possibile. E molto bello. Voglio dire a chi vuole un figlio che c’è una strada, tortuosa e magnifica, diversa dall’adozione. L’affido“, ha rivelato a Grazia.

Simona Ventura: curiosità

– Non ha mai fatto segreto di essere ricorsa alla chirurgia estetica e di essersi rifatta il naso tre volte.

– È stata nell’onda del gossip per il presunto uso di droghe e il suo stesso ex marito Stefano Bettarini la minacciò di fare alcune scioccanti rivelazioni sui suoi “vizi”. Simona Ventura si è sottoposta per anni a delle visite per dimostrare di non fare uso di droghe e di poter tenere l’affidamento dei suoi figli.

– Durante la sua relazione con Stefano Bettarini, Simona Ventura ha saputo dei suoi numerosi tradimenti anche da parte di alcune sue colleghe. Tuttavia sembrano essere rimasti in buoni rapporti nonostante tutti; Simona è stata pure di supporto nei confronti della nuova compagna di lui, Nicoletta Larini a Temptation Island.

– Simona Ventura ha 3 tatuaggi, tra cui una corona dietro al collo.

– Ha una sorella, Sara, più giovane di Lei di 10 anni. Simona dichiara di essere stata per Sara come una seconda mamma.