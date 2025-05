Significato del nome Leone: origini, caratteristiche e onomastico

Qual è il significato del nome Leone? Viene dal greco antico e rappresenta la forza, il coraggio, l’onestà e la regalità.

Negli ultimi anni, il nome Leone sta avendo un grande successo anche in Italia. Il merito, c’è da dirlo, è anche di alcune influencer che lo hanno scelto per i propri figli. L’esempio più lampante è Chiara Ferragni, che ha chiamato così il primogenito avuto da Fedez. Ma qual è il significato? Scopriamo origine, onomastico, varianti e tutte le altre curiosità.

Significato : leone;

: leone; Origine : greco antico;

: greco antico; Onomastico : 10 novembre;

: 10 novembre; Varianti: Leon (inglese, ceco, croato, norvegese, olandese, polacco, sloveno, tedesco), Léon (francese), Leão (portoghese) e León (spagnolo).

Significato e origini del nome Leone

Dal greco antico “λέων” (léōn), che significa leone, il nome Leone ha una grande importanza nella tradizione cristiana. Non a caso, è stato scelto da Robert Francis Prevost come nuovo Papa. Simbolo di forza, coraggio e regalità, viene spesso associato a Cristo e alla vittoria del bene sul male.

Diffuso già nell’Antica Grecia e Roma, il nome Leone è sempre stato associato all’animale che lo rappresenta, il re della savana. Coraggioso, forte, valoroso e leale, si identifica pure con la vigilanza e la protezione. Non stupisce, quindi, che negli ultimi anni sia stato scelto da molti genitori italiani per i figli maschi.

Onomastico e diffusione del nome

L’onomastico di coloro che hanno questo nome si festeggia tradizionalmente il 10 novembre ottobre in onore di San Leone Magno. In alternativa può essere celebrato:

il 20 febbraio;

l’1 marzo;

il 14 marzo;

il 19 aprile;

il 12 giugno:

il 3, 12 o 17 luglio,

l’1, il 12 o 19 agosto.

Secondo le indagini Istat, lo 0,10 % della popolazione maschile italiana si chiama Leone. Ci sono, però, alcune piccole varianti, come Leonio, diffuso specialmente in Veneto, e Leonello, Lionello e Leoniero tipici della Toscana.

Caratteristiche e curiosità su Leone

Generalmente, quanti si chiamano Leone sono coraggiosi, valorosi, temerari e non si tirano indietro davanti alle sfide della vita. Intraprendenti e sicuri di sé, hanno come pietra portafortuna lo smeraldo e come numero rappresentante l’uno. Il colore che prediligono è il verde, mentre il metallo è il rame. Il segno zodiacale con cui si identificano maggiormente è la Vergine.

Personaggi famosi con il nome Leone

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Leone: