Jason Statham è il protagonista principale di Shark – Il primo squalo, film fantascientifico tratto dal romanzo MEG: ecco le location della pellicola.

Nel 1997 usciva nelle librerie il romanzo MEG dello scrittore Steve Alten, undici anni dopo, nel 2018, è invece arrivato nelle l’adattamento cinematografico di quel libro: Shark – Il primo squalo. A dirigere la pellicola è stato Jon Turteltaub, regista che in precedenza aveva diretto anche Instinct – Istinto primordiale e i film con Nicolas Cage Il mistero dei Templari e Il mistero delle pagine perdute. L’animale protagonista del film in realtà è un megalodente, un gigante squalo primitivo vissuto circa 4 milioni di anni fa. Vediamo ora quali sono le location del film.

Shark – Il primo squalo: le location del film

Shark – Il Primo Squalo è un film di produzione in parte americana e in parte in Cina. Non a caso una parte delle riprese il regista Jon Turteltaub le abbia effettuate nello stato asiatico.

Jason Statham

La maggior parte del film è stato però girato altrove. Negli Stati Uniti? No, in Nuova Zelanda. E’ proprio nello stato oceanico, per la precisione a West Auckland, che sono iniziate le riprese del film il 13 ottobre del 2016. L’ultimo ciak di Shark – Il primo squalo è stato battuto nel mese di gennaio del 2017.

Shark – Il primo squalo: il cast del film

Il protagonista principale di Shark – Il primo squalo, l’esperto sub e esploratore marino Jonas Taylor, è interpretato da Jason Statham, attore specializzati per i ruoli d’azione.

Nel cast del film troviamo poi anche Lin Bingbing, attrice cinese che abbiamo potuto vedere in diversi film di Hollywood tra cui Resident Evil: Retribution di Paul W. S. Anderson e Transformers 4 – L’era dell’estinzione di Michael Bay.

Del cast del film fanno poi parte anche Ruby Rose, Rainn Wilson, Winston Chao, Cliff Curtis, Page Kennedy, Jessica McNamee e Olafur Darri Olafsson.