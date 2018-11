Da ballerina di Amici a velina di Striscia La Notizia: 6 curiosità su Shaila Gatta!

Dal talent Amici a Striscia la Notizia: scopriamo chi è Shaila Gatta, la sua vita privata e alcune curiosità…

Con il suo metro e 70 d’altezza Shaila Gatta è diventata una promettente ballerina del mondo televisivo. Nata il 26 agosto 1996 (Vergine), è entrata nella scuola di Amici nel 2015 a soli 18 anni; nel 2017 diventa una delle veline di Striscia la Notizia, a fianco di Mikaela Neaze Silva.

Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei: dal suo fidanzato anche lui ballerino, ad alcune curiosità su di lei…

Shaila Gatta: il fidanzato e la vita privata

Nel corso dell’estate 2017 la ballerina si è fidanzata con un altro volto noto di Amici: il ballerino Johnatan Gerlo, partecipante all’undicesima edizione del programma e già ballerino affermato, che si esibisce in tour con Emma Marrone. Quando si sono incontrato la prima volta lei era impegnata, poi, al secondo incontro, era single e non si sono più lasciati:

“Lui mi coccola, mi fa sentire donna: non mi era mai capitata una cosa del genere prima“, ha raccontato a Nuovo Tv.

Si definisce una ragazza gelosa e molto matura. Unesperienza del suo passato, in particolare, l’ha costretta a crescere molto in fretta:

“A volte mi sembra di avere molti più anni di quelli che ho. Sono cresciuta in fretta. Anche per via di un amore sbagliato e psicologicamente violento. Ero fragile, avevo problemi di famiglia e un fidanzato ballerino che delle mia debolezza se ne approfittava. Diceva che io valevo zero. Mi rubava i soldi. Mi umiliava”, ha raccontato a Grazia.

Le curiosità sulla ballerina Shaila Gatta

– I suo soprannomi da bambina erano Tatti o Shailinka.

– Oltre alla danza ha praticato karate e ginnastica artistica, spesso su Instagram si mostra mentre fa sport.

– È tifosa del Napoli, visto che è la città in cui è cresciuta e che ama alla follia.

– Da bambina odiava il ballo ma a 10 anni è rimasta colpita da uno spettacolo di danza classica di sua sorella, e da allora ha iniziato a danzare e non ha mai smesso.

– Durante la sua partecipazione ad Amici ha raccontato di essere scappata a 16 anni per seguire la propria passione per la danza, e che per questo non parlò con suo padre per tre mesi.

– Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, l’altra velina di Striscia del 2017/2018, oltre ad essere ottime amiche sono anche vicine di casa.