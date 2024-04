Le nuove foto pubblicate dall’ex gieffino Sergio D’Ottavi preoccupano i fan che stentano a riconoscerlo. Il cambio look è drastico.

L’ex gieffino Sergio D’Ottavi ha deciso di rivoluzionare il suo look una volta uscito dalla Casa più spiata d’Italia. Ma nessuno si aspettava un cambiamento così drastico. Dalle ultime foto pubblicate sul profilo social di Sergio, alcuni fan hanno fatto fatica a riconoscerlo. Infatti, l’imprenditore ha sfoggiato un nuovo look caratterizzato dai suoi nuovi capelli biondo platino.

Ma cosa c’è dietro questo improvviso cambiamento? C’entra qualcosa Greta Rossetti con cui adesso si frequenta continuando la conoscenza fuori dal Grande Fratello?

Sergio D’Ottavi sorprende tutti con il suo biondo platino

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello, l’ex gieffino aveva sorpreso tutti pubblicando una foto in cui si mostra con i capelli corti. Una grossa novità per i nuovi fan che erano orami abituati a vederlo in televisione con i capelli lunghi.

I fan hanno apprezzato il nuovo taglio di capelli, ma di certo non si sarebbero mai aspettati un altro cambiamento drastico. Infatti, il gieffino non si è limitato soltanto a tagliare i capelli. Infatti, una settimana dopo il taglio ha deciso di dare un tocco di colore, tingendosi i capelli di biondo platino.

Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti: amore a gonfie vele

Sergio e Greta continuano a frequentarsi e a tenere aggiornati i fan sulle loro vite. Infatti, proprio dalle storie Instagram di Sergio i fan hanno notato il nuovo cambio look dell’ex gieffino.

Insieme a lui c’è l’immancabile Greta Rossetti, che ha apprezzato il nuovo aspetto di Sergio. Ma cosa si nasconde dietro questi grossi cambiamenti?

Oggi Sergio ha deciso di puntare molto sul suo aspetto esteriore e probabilmente sta cercando una nuova immagine di sé da trasmettere ai suoi fan. Ma ci saranno ulteriori novità?