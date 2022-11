Selvaggia Lucarelli è una delle giudici storiche di Ballando con le stelle, ma dopo il caso Montesano la sua sedia potrebbe “saltare”.

A lasciare intendere di essere pronta ad abbandonare il ruolo di giudice di Ballando con le stelle qualora Enrico Montesano dovesse rientrare in gara su Rai 1, è stata la stessa Selvaggia Lucarelli. Dopo aver posto l’attenzione sulla maglia della X Mas indossata dal concorrente durante le prove scatenando, così, la furia della Rai e la conseguente espulsione di Montesano dallo show, la giornalista e giudice di Rai 1 si è detta decisa a lasciare il suo ruolo nel caso in cui i vertici di Viale Mazzini dovessero avere ripensamenti.

Selvaggia Lucarelli, addio a Ballando con le stelle?

Ospite de La Vita in diretta, Selvaggia Lucarelli ha preferito non approfondire il caso Montesano, anticipando che sarà ampiamente trattato da Milly Carlucci nel prossimo appuntamento con Ballando con le stelle.

Le sue dichiarazioni, però, hanno suscitato curiosità circa le intenzioni della giornalista sul suo futuro nello show.

“Sta a vedere che uscirò io rientra lui. Ho questa sensazione, sento che la mia sedia scricchiola”, ha commentato la Lucarelli.

La giornalista, inoltre, si è detta irritata per l’atteggiamento accondiscendente dei suoi colleghi nei confronti dei concorrenti. “Le mie critiche ai concorrenti? Io do dei giudizi onesti! Se loro continuano sull’onda della mielosità estrema e spinta io mi adeguerò – ha detto – .Per loro sono tutti belli, bravi, stupendi. Poi arrivo io e mi ingessano nel ruolo di str**za. Se io ho dato degli zero è perché secondo me i concorrenti in questione li meritavano, anche se sono personaggi come Mughini o la Zanicchi”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG