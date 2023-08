Selvaggia Lucarelli ha dichiarato che a settembre romperà il silenzio in merito agli ultimi gossip relativi a Ballando con le Stelle.

Dopo la fine dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle in rete sono circolati innumerevoli rumor in merito ai nuovi presunti partecipanti allo show e al cast dei giudici (di cui, secondo indiscrezioni, Selvaggia Lucarelli potrebbe non fare parte). In queste ore la stessa giornalista ha rotto il silenzio in merito alla questione e ha affermato che, a settembre, dirà tutta la verità in merito a ciò che è stato detto in questi mesi sul format tv condotto da Milly Carlucci.

“Io comunque a settembre tolgo il tappo e commento tutto quello che ho letto su Ballando in questi mesi. Tra gente che sapeva cose che io non sapevo, mitomani che hanno provato a spacciarsi per già confermati nel cast, persone che si dicono amiche e poi…”, ha scritto nelle sue stories, e ancora: “Agenti che chiedono ai giornalisti di raccontare che i loro assistiti sono già stati presi, wannabe che provano a infilarsi ovunque ci sia io, titoli inventati, nomi inventati, guerre inventate, sostituzioni inventate (…)“.

Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli: la verità su Ballando

Selvaggia Lucarelli svelerà presto tutta la sua verità su Ballando con le Stelle? Sui social in tanti tra fan amici e colleghi sono impazienti di saperne di più in merito alla questione, specie visto che – secondo i rumor in circolazione – la giornalista potrebbe non essere più nel cast dei giudici del programma (a causa delle tensioni venutesi a creare nella precedente edizione dello show). Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?