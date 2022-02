Scopri come realizzare dei segnalibri per bambini che siano semplici, creativi e, al contempo, funzionali.

Realizzare dei segnalibri per bambini è un buon modo per mettere alla prova la propria creatività e per trovare al contempo qualcosa di creativo ed istruttivo da presentare ai più piccoli. Esistono infatti diversi tipi di segnalibri, alcuni dei quali possono rappresentare anche una forma di gioco.

Scopriamo alcune delle idee vincenti per realizzarne sempre di nuovi e tutto in modo semplice e immediato.

Segnalibri fai da te per bambini: come realizzarli

Per dar vita a dei segnalibri per i più piccoli basta procurasi del cartoncino, dei colori e delle forbici.

Quanto ai tipi, sul web ci sono svariati esempi da cui prendere spunto e che vanno dagli origami a forma di animale che possono fermare le pagine di un libro ai segnalibri da stampare e ritagliare insieme ai più piccoli.

In base alla propria manualità si potrà ovviamente optare per forme e soggetti sempre diversi e volendo si può addirittura scegliere di disegnare qualcosa di personalizzato sul cartoncino. In questo modo si potrà rendere il segnalibro adatto al libro al quale è destinato.

I segnalibri con colori ad acquarello sono ad esempio una valida idea regalo, così come quelli personalizzati con il nome del bambino o con dei soggetti che gli piacciano.

Le scelte sono come sempre infinite e tra le tante possibilità c’è anche quella di impreziosirli con nastrini e perline.

Come dar via a segnalibri creativi

I bello dei segnalibri è che possono rappresentare anche un momento di svago o di crescita per i più piccoli. Nel caso dei segnalibri da colorare per bambini, infatti, si può dar vita a veri e propri disegni da riempire con i colori da loro preferiti. Un buon modo per intrattenerli per qualche ora, dandogli modo di divertirsi con qualcosa che poi useranno.

Un’altra opzione è quella data dai segnalibri per bambini con frasi. Questi ultimi sono ovviamente rivolti a quelli che stanno già imparando a leggere e a scrivere e con frasi semplici possono rappresentare un valido aiuto didattico che i più piccoli accoglieranno sicuramente con gioia, imparando senza neppure accorgersene.

