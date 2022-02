L’attore internazionale Sean Penn ha incontrato funzionari e militari ucraini a Kiev per girare un documentario sull’attuale guerra tra Russia e Ucraina.

L’attore Sean Penn si trova in Ucraina per girare un documentario sull’invasione russa, come hanno confermato giovedì i Vice Studios a Variety.

La star, vincitrice dell’Oscar nonché attivista umanitario di lunga data, ha assistito ad una conferenza stampa del governo ucraino a Kiev giovedì, per ascoltare dal vivo i funzionari del governo parlare della crisi, uno dei peggiori conflitti in Europa dal 1945.

Sean Penn ha già visitato l’Ucraina nel novembre 2021, per iniziare le ricerche per il film. Le sue visite con l’esercito ucraino sono state documentate dal servizio stampa delle forze congiunte ucraine, che all’epoca ha pubblicato le foto degli incontri sui social media.

Il governo ucraino si è detto molto grato all’attore per questo servizio, soprattutto per la dimostrazione di alleanza che ha palesato. L’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha rilasciato una dichiarazione in merito, dicendo: “Sean Penn è arrivato appositamente a Kiev per registrare tutti gli eventi che stanno accadendo attualmente in Ucraina, per dire al mondo la verità sull’invasione russa di il nostro Paese. Sean Penn è tra coloro che oggi sostengono l’Ucraina in Ucraina. Il nostro Paese gli è grato per una tale dimostrazione di coraggio e onestà”

