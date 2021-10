Gli attori Sean Penn e Leila George divorziano ad un anno dalle nozze. Secondo People, è stata lei a chiedere il divorzio dopo che si erano lasciati e ritrovati più volte.

Quando ci si trova ad essere tra gli attori più amati e ambiti al mondo, succede anche di non riuscire a trovare un centro di gravità permanente. E le cronache rosa ne godono. Succede soprattutto ad uno come Sean Penn che pareva aver trovato una qualche forma di instabilità e, invece, è durata pochissimo, anche questa volta.

Primo matrimonio nel lontano 1985 con Madonna, una coppia di un divismo esagerato. E infatti finì male, arrivando a scontri con la stapa, accuse di violenza domestica, carcere. Capitolo chiuso, nel peggiore dei modi. Secondo matrimonio dieci anni dopo con Robin Wright, due figli, lascia e prendi, poi il divorzio.

Poi relazioni varie, nate sui set, quasi tutte, da Scarlett Johannson a Charlize Theron. Infine, in piena emergenza Covid, Leila George, mezza italiana, figlia degli attori Greta Scacchi e Vincent D’Onofrio. Come lui impegnata nel volontariato, come lui attrice – Nel letto del nemico, The kid, Macchine mortali -, ma rispetto a lui più giovane di 32 anni. Una storia da copertina, e non soltanto di riviste di gossip, perché i due, durante la pandemia, erano scesi in campo insieme a Los Angeles per fornire tamponi, vaccini e assistenza medica a chi non poteva permettersi nulla.

Il matrimonio, dopo quattro anni di fidanzamento, nel giugno 2020, nel pieno rispetto delle restrizioni anti-Covid: un semplice pranzo a casa con figli e fratello di lei e un ministro a distanza, collegato virtualmente per officiare la cerimonia. L’unione è durata poco più di un anno. Non si sa molto, ma secondo delle indiscrezioni riportate dalla rivista People, pare che sia stata lei a chiedere il divorzio, dopo un tira e molla durato a lungo. Lui era sempre riuscito a riconquistarla, tornando sui suoi passi dopo vari errori, ma a quanto pare non è bastato.