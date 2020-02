Come sarebbe la nostra vita se non potessimo più collegarci a internet? Christian Marazziti ce lo spiega in Sconnessi: ecco le location del film.

Come sarebbe la nostra vista se, per qualche motivo, ci ritrovassimo isolati dal resto del mondo, senza la possibilità di metterci in contatto con le altre persone? E’ intorno a questo domanda che ruota Sconnessi, una divertente commedia diretta da Christian Marazziti e uscita nelle sale cinematografiche nel 2018. A trovarsi in questa situazioni di isolamento forzato è una variegata famiglia allargata, che alloggia in montagna. Vediamo ora insieme quali sono le location dove è stato girato il film.

Sconnessi: le location del film

Lo chalet di montagna nel quale i vari protagonisti di Sconnessi sono impossibilitati di comunicare con il resto del mondo si trova nel territorio del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, in Trentino Alto Adige. Un luogo senza dubbio affascinante, che per gran parte si trova all’interno del Parco Naturale Paneveggio – Pale San Martino che, nel 2009, è stato dichiarato patrimonio dell’UNESCO.

I paesaggi naturali, il verde dei boschi, le montagne del Trentino Alto Adige sono i luoghi che restituiscono un tocco di serenità al film, anche nei moneti di maggiore tensione fra i vari personaggi di Sconnessi.

Sconnessi: il cast del film

Nel cast di Sconnessi troviamo tanti volti noti del cinema italiano: il protagonista principale, lo scrittore Ettore Ranieri, è interpretato da Fabrizio Bentivoglio. E’ l’unico tra i vari personaggi presenti nel film a non essere preoccupato dell’isolamento forzato ma, al contrario, a vedere sin da subito un aspetto positivo da questa situazione.

Tra i principali protagonisti del film ci sono anche Ricky Memphis, Carolina Crescentini, Stefano Fresi e Eugenio Franceschini. Completano poi il cast di Sconnessi Antonia Liskova, Benedetta Porcaroli, Giulia Elettra Gorietti, Maurizio Mattioli e Daniela Poggi.

