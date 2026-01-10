Mecna: la scaletta dei concerti del tour 2026

Vi presentiamo la scaletta concerti 2026 di Mecna: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.
Si chiama Terapia Club Tour 2026 la nuova tournée musicale di Mecna. Durante i concerti, si esibirà con alcuni dei suoi brani più belli, ma ne approfitterà anche per presentare la sua ultima fatica discografica: Discordia, armonia e altri stati d’animo. Scopriamo la scaletta, le date e le location.
Mecna, le date del tour 2026
Corrado Grilli, in arte Mecna, torna a esibirsi dal vivo a distanza di due anni dall’ultimo tour. Nel 2026, il rapper pugliese girerà l’Italia in lungo e in largo, concludendo la tournée al di là dei confini nazionali, in una delle capitali europee più amate al mondo. La data zero è fissata per il 17 gennaio al Mamamia di Senigallia, mentre la tappa finale è programmata per l’8 febbraio al Colours Hoxton di Londra.
Di seguito, tutte le date e le location del tour 2026 di Mecna:
17 gennaio – Mamamia, Senigallia (AN);
22 gennaio – Casa Della Musica, Napoli;
23 gennaio – Eremo Club, Molfetta (BA);
25 gennaio – Fabrique, Milano;
26 gennaio – Viper Theatre, Firenze;
27 gennaio – Atlantico Live, Roma;
29 gennaio – Hall, Padova;
30 gennaio – Estragon, Bologna;
8 febbraio – Colours Hoxton, Londra (UK);
La scaletta delle canzoni dei concerti 2026
Durante i concerti del tour 2026, Mecna porterà in scena i suoi più grandi successi e i brani del suo ultimo disco Discordia, armonia e altri stati d’animo. Ecco quale sarà la scaletta:
- Nonostante sia
- Quello che non ho
- Solamente di te
- Faresti con me
- Senza paracadute
- A ciel sereno
- Servirà una scala
- Punto debole
- Brutta giornata
- Scusa
- xxo
- Se finisse l’amore
- Anima
- Così forte
- Due mostri
- La più bella
- Mille cose
- La stessa canzone
- Stupido amore
- Questi giorni matti
- Terapia
- Mille voci
- Sognare in grande
- Lo dovevi fare con me
- L’odio
- Ciò che splende
- Alfabeto
- Nessuno vuole morire mai
- Cinque facce
- Quanto ti importa
- Oceano adriatico
- Canzone da dedicare
- Tutto o niente