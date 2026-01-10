Vai al contenuto
Mecna: la scaletta dei concerti del tour 2026

Mecna, nome d'arte di Corrado Grilli, allo Stadio Giuseppe Sinigaglia a Como

Vi presentiamo la scaletta concerti 2026 di Mecna: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Si chiama Terapia Club Tour 2026 la nuova tournée musicale di Mecna. Durante i concerti, si esibirà con alcuni dei suoi brani più belli, ma ne approfitterà anche per presentare la sua ultima fatica discografica: Discordia, armonia e altri stati d’animo. Scopriamo la scaletta, le date e le location.

Mecna, le date del tour 2026

Corrado Grilli, in arte Mecna, torna a esibirsi dal vivo a distanza di due anni dall’ultimo tour. Nel 2026, il rapper pugliese girerà l’Italia in lungo e in largo, concludendo la tournée al di là dei confini nazionali, in una delle capitali europee più amate al mondo. La data zero è fissata per il 17 gennaio al Mamamia di Senigallia, mentre la tappa finale è programmata per l’8 febbraio al Colours Hoxton di Londra.

Di seguito, tutte le date e le location del tour 2026 di Mecna:

17 gennaio – Mamamia, Senigallia (AN);
22 gennaio – Casa Della Musica, Napoli;
23 gennaio – Eremo Club, Molfetta (BA);
25 gennaio – Fabrique, Milano;
26 gennaio – Viper Theatre, Firenze;
27 gennaio – Atlantico Live, Roma;
29 gennaio – Hall, Padova;
30 gennaio – Estragon, Bologna;
8 febbraio – Colours Hoxton, Londra (UK);

La scaletta delle canzoni dei concerti 2026

Durante i concerti del tour 2026, Mecna porterà in scena i suoi più grandi successi e i brani del suo ultimo disco Discordia, armonia e altri stati d’animo. Ecco quale sarà la scaletta:

  • Nonostante sia
  • Quello che non ho
  • Solamente di te
  • Faresti con me
  • Senza paracadute
  • A ciel sereno
  • Servirà una scala
  • Punto debole
  • Brutta giornata
  • Scusa
  • xxo
  • Se finisse l’amore
  • Anima
  • Così forte
  • Due mostri
  • La più bella
  • Mille cose
  • La stessa canzone
  • Stupido amore
  • Questi giorni matti
  • Terapia
  • Mille voci
  • Sognare in grande
  • Lo dovevi fare con me
  • L’odio
  • Ciò che splende
  • Alfabeto
  • Nessuno vuole morire mai
  • Cinque facce
  • Quanto ti importa
  • Oceano adriatico
  • Canzone da dedicare
  • Tutto o niente

