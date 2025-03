Subsonica: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 dei Subsonica: dalle tappe in programma alle canzoni che porteranno in scena.

I Subsonica, a distanza di qualche mese dalla fine della tournée estiva, partono per una nuova avventura che li porterà sia in Italia che in alcune delle città europee più importanti. Il tour 2025 li vedrà esibirsi con alcune delle loro canzoni più belle: scopriamo la scaletta e tutte le date.

Subsonica, le date del tour 2025

Tutto pronto per il Subsonica Club Tour 2025 che porterà la band capitanata da Samuel Romano in giro per l’Europa, Italia compresa. Hanno scelto di esibirsi in locali di questo tipo perché è proprio al loro interno che si sono formati e hanno fatto esperienza. La tournée parte il 9 febbraio 2025 dallo O2 Forum Kentish Town di Londra e si conclude il 30 marzo 2025 al Demodè Club di Modugno, in provincia di Bari.

La band porta in concerto una scaletta composta sia da pezzi iconici che da altri a cui ha lavorato negli ultimi anni. Di seguito, tutte le date del tour 2025 dei Subsonica:

9 febbraio – Londra, O2 Forum Kentish Town (UK);

10 febbraio – Amsterdam, Melkweg (Paesi Bassi);

12 e 13 febbraio – Bruxelles, VK (Belgio);

16 febbraio – Madrid, Sala But (Spagna);

18 febbraio – Barcellona, Sala Apolo (Spagna);

10 e 11 marzo – Milano, Alcatraz;

13 marzo – Padova, Gran Teatro GEOX;

14 marzo – Nonantola (MO), Vox Club;

18 marzo – Firenze, Teatro Cartiere Carrara;

19 marzo – Roma, Atlantico Live;

22 marzo – Napoli, Casa della Musica;

24 e 25 marzo – Venaria Reale (TO), Teatro Concordia;

27 e 28 marzo – Bologna, Estragon;

30 marzo – Modugno (BA), Demodè Club.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

I Subsonica porteranno in scena nei concerti del tour 2025 i loro più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: