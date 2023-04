Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, dovrebbe essere assente all’incoronazione di Re Carlo: ecco il possibile motivo del forfait.

Manca sempre meno all’evento più glamour dell’anno: la cerimonia di incoronazione di Re Carlo III. A pochi giorni dallo storico appuntamento l’attesa si fa spasmodica nel Regno Unito, alimentata dalle notizie dei partecipanti e dei clamorosi forfait dell’ultimo minuto. Tra questi, anche alcuni, molto rumorosi, all’interno della stessa famiglia reale. Stando a quanto trapela, infatti, non prenderà parte all’incoronazione Sarah Ferguson, la Duchessa di York, ex moglie del principe Andrea. Un forfait davvero particolare, ma in fin dei conti prevedibile, e motivato da una ragione chiarissima.

Incoronazione di Re Carlo: perché Sarah Ferguson non ci sarà

Una delle questioni che hanno tenuto banco in Inghilterra in questi giorni, tra quelle legate ovviamente all’incoronazione, è stata proprio la presenza o assenza dell’ex consorte del principe Andrea. A spazzare via ogni tipo di rumor o di gossip relativo alla sua situazione è stata la stessa Sarah, che ha recentemente confermato di non essere stata invitata alla cerimonia, e di non essersela nemmeno presa.

Sarah Ferguson

Anzi, il suo piano è godersi l’evento in una piccola sala da tè, guardando l’appuntamento in televisione, potendosi così godere il commento sempre puntuale dei giornalisti e degli opinionisti che racconteranno l’evento storico. E d’altronde, essendo ormai da tempo divorziata con il principe Andrea, non ci sarebbe stato alcun motivo per cui la famiglia reale avrebbe dovuto invitarla. “O sei dentro, o sei fuori“, ha chiarito Sarah, che d’altronde non ha partecipato a nessuna celebrazione ufficiale della Royal Family negli ultimi anni, con eccezione dei funerali di Stato di Sua Maestà dello scorso settembre.

L’incontro privato tra Sarah e la famiglia reale

Anche Sarah Ferguson si aggiunge, dunque, alla lunga lista di personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, della politica o dell’aristocrazia britannica che hanno dato forfait all’incoronazione di Re Carlo. Questo non vuol dire, però, che non avrà in quei giorni alcun contatto con la famiglia dell’ex marito. Stando a quanto riferito dal Daily Telegraph, Sarah dovrebbe infatti avere un incontro privato con i membri della Royal Family nel corso della stessa giornata.

Come rivelato da un insider all’Indipendent, infatti, la Duchessa di York non è una persona comune per Carlo e Camilla, ma è stata per lungo tempo una loro grande sostenitrice. Per questo motivo la nuova Regina avrebbe voluto tanto che potesse essere presente alla cerimonia. Non potendosi realizzare questo desiderio, si è deciso di trovare una soluzione alternativa, che permetterà a Sarah di essere lo stesso partecipe dell’evento storico, anche se non ufficialmente. Per la gioia di tutte le parti in causa.

