Replicando il meccanismo della seconda serata, sul palco si esibiranno quindici artisti, presentati dagli altri quindici.

È tutto pronto per la terza serata della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, e iniziano ad essere evidenti le preferenze del pubblico. A condurre la serata sarà come sempre Amadeus, questa volta affiancato dalla comica siciliana Teresa Mannino.

I cantanti in gara

Come è avvenuto per la seconda serata, anche questa sera sul palco si esibiranno solo 15 degli artisti in gara, che saranno presentati dai restanti 15 artisti, i quali hanno cantato ieri. Gli abbinamenti tra artisti e “presentatori” sono decisi in base ad un’estrazione totalmente casuale. A votare i cantanti saranno sia il pubblico a casa, tramite il televoto, sia la Giuria delle Radio, dopodiché, come ogni sera sarà stilata la top five degli artisti ad ora più apprezzati.

Ecco l’elenco:

Il Tre

Maninni

Bnkr44

Santi Francesi

Mr Rain

Rose Villain

Alessandra Amoroso

Ricchi e Poveri

Angelina Mango

Diodato

Ghali

Negramaro

Fiorella Mannoia

Sangiovanni

La Sad

Gli ospiti della terza serata

Attesissimo sul palco, a vent’anni da “Il Gladiatore” Russel Crowe si esibirà con la sua band Indoor Garden Party. Questa sera, inoltre, sarà ospite l’attrice Sabrina Ferilli, che presenterà la fiction “Gloria” per la regia di Fausto Brizzi, ed Edoardo Leo, che invece presenterà “Il clandestino“.

Amadeus

Amadeus e Teresa Mannino, scelta come co-conduttrice per questa serata, saranno raggiunti anche da due grandi voci della musica italiana, Gianni Morandi ed Eros Ramazzotti, il quale festeggia il quarantesimo anniversario della vittoria al Festival con “Terra promessa“. Ancora, Stefano Massini e Paolo Jannacci canteranno l’inedito “L’uomo nel nel Lampo” in onore di tutti i morti sul luogo di lavoro.

In piazza Colombo, invece, si esibiranno Paola&Chiara mentre sulla nave Costa Smeralda toccherà a Bresh.