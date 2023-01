Dal Grande Fratello Vip a Sanremo 2023: Giulia Salemi potrebbe essere una delle ospiti di Amadeus per il Festival della musica italiana.

La carriera di Giulia Salemi sta attraversando un momento d’oro. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, l’influencer di origini persiane si è messa al lavoro per migliorarsi ed affermarsi nel mondo dello spettacolo. Giulia, tuttavia, non ha dimenticato l’impegno civile e la sua posizione a favore delle donne iraniane l’ha portata a tenere un discorso alla Camera dei Deputati. Ora, secondo indiscrezioni, per la Salemi potrebbe arrivare un’altra grande occasione.

Giulia Salemi ospite di Sanremo 2023: cosa farà

Come spifferato dal settimanale Diva e Donna, Giulia Salemi sarebbe in trattative con Amadeus per la partecipazione a Sanremo 2023 in qualità di ospite.

Il suo intervento potrebbe essere incentrato proprio sul tema della violenza contro le donne, con particolare attenzione a quelle iraniane.

“L’obiettivo è chiaro: sensibilizzare il numeroso pubblico a casa sulle battaglie per i diritti che le donne stanno conducendo in quel Paese”, si legge sul rotocalco di cronaca rosa.

Insieme a lei per l’occasione ci potrebbe essere anche Maya Sansa, che ha il padre di origini iraniane. Al momento, non è arrivata alcuna smentita o conferma.

Riproduzione riservata © 2023 - DG