Alcune fonti hanno annunciato che la conduttrice è risultata positiva al virus, proprio ora che doveva presentare PrimaFestival insieme a Paola Di Benedetto e Ciro Priello dei The Jackal.

Secondo Dagospia, Roberta Capua è positiva al Covid-19. La conduttrice doveva condurre PrimaFestival per introdurre a Sanremo 2022. Ora, stando così le cose potrebbe non riuscire a presenziare alla trasmissione insieme ai suoi due colleghi.

Roberta Capua non sarà presente a Sanremo 2022?

Roberta Capua potrebbe non partecipare alla trasmissione prevista per il 29 gennaio, che anticipa Sanremo 2022. Essendo positiva al Covid-19, non è detto che la conduttrice riesca a negativizzarsi prima del suo debutto. La notizia non è stata comunque confermata e neanche commentata dalla Capua che per il momento non si esprime.

Come riporta FQ Magazine: “Resta da capire se la conduttrice di “Estate in Diretta” riuscirà a negativizzarsi in tempo o si procederà con una sostituzione. Non si tratta del primo caso di Covid-19 a “Sanremo 2022”, tra i big in gara il primo artista positivo è stato il rapper e cantante Aka7even che dovrebbe però recuperare in tempo. La conduttrice della terza serata Drusilla Foer ha annullato tre date del suo spettacolo teatrale “Eleganzissima“, a causa di una positività nella compagnia, l’alter ego di Gianluca Gori è risultata negativa al test. Un musicista dell’orchestra Rai ha contratto il virus, lo stesso è accaduto, secondo Repubblica, a tre coristi.”

