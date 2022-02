Una piccola polemica si è accesa a Sanremo 2022 contro Ornella Muti e l’uso della Cannabis: ecco come ha risposto l’attrice.

Dopo una foto pubblicata su Instagram, Ornella Muti è stata al centro di una polemica legata alla marijuana alla quale però ha prontamente risposto in conferenza stampa.

Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli hanno creato un’organizzazione no profit per il sostegno dei malati, proprio con dei prodotti ricavati dalla marijuana. Questo ha alzato delle polemiche, ma l’attrice che stasera affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston ha prontamente risposto in conferenza stampa.

“Non giro certo per i Festival donando canne. Io sono per la cannabis terapeutica, non per la canna ludica. difendo il diritto delle persone di dire ‘io mi voglio curare così, io mi sento bene così’. Mi dispiace che venga confuso, tutto qua. La cannabis per scopo terapeutico è già legale, non è tema di alcun referendum. La cannabis viene associata alla canna e mi dispiace per questa polemica”

Ornella Muti ha raccontato la sua esperienza personale con la mamma: “Ho avuto una mamma che ha vissuto anni difficili prima di morire, rimpinzata di psicofarmaci, e l’ho persa senza poterle dire ciao. Io parlo sempre di cannabis terapeutica: ognuno deve fare quello che si sente. Ma dobbiamo avere il diritto di curarci come vogliamo”

Infine ha detto la sua sulla possibile legalizzazione della marijuana: “Forse legalizzare la cannabis sarebbe la scelta migliore, visto che oggi si ha un giro di spacciatori che vendono droghe molto più pericolose della cannabis…”

