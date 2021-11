Fiorello potrebbe non condurre Sanremo 2022 insieme a Carlo Conti, piovono le indiscrezioni ma dallo showman tutto sembra tacere.

Mancherebbe poco al Festival di Sanremo 2022 ma da parte dello showman Fiorello tutto tace. Non ci sono conferme a quanto sembra da parte sua sulla presenza all’Ariston anche se Carlo Conti lo aveva dato per certo. Dai social non ci sono indizi, ma il fatto che lo showman non dica nulla da nessun versante è preoccupante.

Fiorello potrebbe non presentare Sanremo 2022

Secondo le indiscrezioni di TPI, Fiorello potrebbe non affiancare Carlo Conti al Festival di Sanremo 2022. “Tutti danno la sua presenza come sicura: ma non è così, niente è ancora certo”, così si legge sul giornale ma in effetti il silenzio di Fiorello fa presagire una pausa dall’Ariston. Infondo lui stesso, aveva dichiarato in un’intervista di volere una pausa tra un programma e l’altro e che condurre Sanremo in pieno periodo di pandemia lo aveva stancato parecchio. In effetti, la scorsa edizione del Festival è stata parecchio criticata sopratutto per l’assenza del pubblico in sala che ha reso tutto molto anomalo e pesante da digerire per i presentatori. Come andranno le cose? Attualmente non ci sono dichiarazioni né smentite da parte dello showman che semplicemente non si pronuncia sulla questione.