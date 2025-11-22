Quanto guadagna Samira Lui come valletta de La ruota della fortuna? L’ex gieffina porta a casa uno stipendio mensile più che generoso.

Fin dal ritorno su Canale 5, La ruota della fortuna ha riscosso un grande successo. Il merito è sicuramente di Gerry Scotti, uno dei conduttori più amati della tv, ma anche della sua valletta Samira Lui. Quanto guadagna l’ex gieffina? Il suo stipendio è più che generoso.

Quanto guadagna Samira Lui a La ruota della fortuna?

Classe 1998, Samira Lui ha mosso i primi passi nel mondo del lavoro come modella, vincendo nel 2013 la fascia di Miss BluMare e classificandosi terza nell’edizione 2017 di Miss Italia. Il debutto in televisione è arrivato nel 2021, quando è stata scelta come professoressa de L’eredità. Successivamente ha partecipato a Tale e Quale Show e al Grande Fratello e nel 2024 è diventata valletta de La ruota della fortuna. Ma, quanto guadagna nei panni di spalla destra di Gerry Scotti?

Non abbiamo informazioni certe, ma visto il successo del quiz game di Canale 5 e gli apprezzamenti del pubblico, immaginiamo che il suo compenso sia generoso. Secondo alcune indiscrezioni, ai tempi de L’eredità, Samira incassava circa 1000 euro a puntata. Pertanto, visto che dal 2021 a oggi ha fatto molta strada, possiamo ipotizzare che i suoi cachet siano aumentati. Voci di corridoio, che come sempre devono essere lette con le dovute cautele, parlano di uno stipendio mensile tra 10mila e 25mila euro al mese come valletta de La ruota della fortuna.

Samira non è una valletta: parola di Gerry Scotti

A confermare che i guadagni di Samira a La ruota della fortuna non sono da semplice valletta è stato lo stesso Gerry Scotti. Il conduttore, in risposta a una critica mossa da Claudia Gerini (“Io accendo la tv e vedo ancora la ragazza che gira la letterina tutta nuda” ), ha dichiarato: “Le vallette non esistono più, Samira è una mia socia”.