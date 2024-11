Quanto guadagna Salvo Sottile, il conduttore di FarWest

Ecco quanto guadagna Salvo Sottile, giornalista e presentatore di FarWest su Rai 3 molto apprezzato dal pubblico televisivo.

Salvo Sottile è uno dei giornalisti e presentatori di programma d’inchiesta più apprezzati della televisione italiana. Dopo essere stato per molti anni uno dei volti di Mediaset, dove ha condotto anche programmi come Quarto grado e Quinta colonna (e dopo un breve passaggio a La7), nel 2015 è passato alla Rai e dal 2023 è alla guida di FarWest, programma di giornalismo d’inchiesta in onda in prima serata su Rai 3 dove si è occupato di diversi casi. Ma quanto guadagna Salvo Sottile? Vediamolo insieme.

Salvo Sottile: quanto guadagna

Come detto in precedenza, Salvo Sottile è passato da La7 alla Rai nel 2015, quando ha iniziato a condurre programmi come Estate in diretta e Domenica: il suo contratto con la televisione pubblica prendeva uno stipendio annuo di 400.000 euro. Non certo uno dei più alti, anche se era la stessa cifra che percepivano altri conduttori Rai, tra i quali anche Milly Carlucci e Giancarlo Magalli.

Non si hanno notizie ufficiali riguarda come con il tempo sia cambiato lo stipendio di Salvo Sottile, che dovrebbe essere comunque leggermente lievitato, anche se la cifra annuale per il suo lavoro alla Rai dovrebbe essere più o meno la stesso.

La prima stagione di FarWest è iniziato nel novembre del 2023 ed è andata avanti fino a metà febbraio del 2024 per poi riprendere da aprile a giugno con la seconda stagione. La terza stagione è invece iniziata a ottobre del 2024. Il programma va quindi in onda praticamente nel corso di tutto l’arco dell’anno su Rai 3, con brevi pause tra una stagione e l’altra.

Parlando dei lavori e dei compensi di Salvo Sottile, non va dimenticato anche il suo lavoro da scrittore: nel corso degli anni ha infatti pubblicato diversi libri.