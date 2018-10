Ecco tutto quello che c’è da sapere sul produttore musicale e coach di Amici, Rudy Zerbi: 3 padri, 4 figli, e…l’amore per la musica.

Da sempre appassionato di musica e noto produttore musicale, Rudy Zerbi (vero nome: Rodolfo) è approdato nel piccolo schermo come coach di Amici, nonché tra i giudici di Tu Si que Vales, insieme a Maria De Filippi e Gerry Scotti. Oltre ad essere uno degli insegnanti più temuti del piccolo schermo, Zerbi ha fatto parlare di sé anche per la sua scioccante vita privata, che a 30 anni lo ha indissolubilmente legato al conduttore televisivo Davide Mengacci.

In tv è molto severo, mentre su Instagram mostra il suo lato ironico e il suo amore per il cibo…Conosciamolo meglio!

Rudy Zerbi: il padre, le minacce, e…

– Rudy Zerbi nasce il 3 febbraio del 1969 sotto il segno dell’acquiario, ed è figlio di Davide Mengacci: lo ha scoperto a 30 anni, quando sua madre, colpita dal cancro, glielo ha confessato. Per Rudy Zerbi stato un grande shock, ma una volta superato ha voluto conoscerlo: li ha presentati Mara Carfagna, allora collega di Mengacci, ad una festa.

– Rudy non ha un padre solo, ma… tre: il primo, Giorgio Ciana, è l’uomo che lo ha cresciuto, il secondo è Roberto Zerbi, primo marito di sua madre e infine il suo padre biologico, Davide Mengacci.

Il rapporto tra il piccolo Rudy Zerbi e Roberto Zerbi, l’uomo che pensava fosse il suo vero padre, non è stato semplicissimo: “Io abitavo a Santa Margherita Ligure, lui a Milano, ci vedevamo pochissimo“, ha rivelato il produttore a Vanity Fair.

– Nel 2012 ha chiuso il suo account Twitter dopo aver ricevuto delle minacce di morte, che lo avevano molto spaventato: “Nel 2012 ho chiuso l’account per una minaccia di morte scritta su Twitter in cui si parlava dei miei figli e che è stata poi recapitata anche a casa della mia ex moglie. Mi ero spaventato: con il senno di poi, non avrei dovuto cancellarmi. Mentre ero fuori, mi sono accorto quanto mi mancava”, ha raccontato a Vanity Fair.

– Da ragazzo sfoggiava una folta chioma rosso rame.

– Uno degli artisti che ama di più, con cui sogna di collaborare, e che è anche un suo grandissimo amico, è Jovanotti.

– È molto legato a Mara Maionchi: fu lui a suggerirle di andare in tv, a X Factor; insieme hanno anche scritto un libro, un manuale per realizzare i propri sogni: Se non sbagli non sai che ti perdi.

– Il suo sogno nel cassetto? Aprire la gelateria più buona del mondo. “E lo farò“, ha confermato a Vanity Fair.

– Suo figlio Leo, quando lo sente alla radio, la scuote per cercarlo, cercando di capire come papà sia finito lì dentro.

Ruzy Zerbi: moglie, figli e vita privata

Rudy Zerbi ha quattro figli, avuti da tre diverse compagne. La prima moglie è stata Simona, che gli ha dato due figli. Poi è stato legato a Carlotta Miti, nipote di Gianni Morandi, che ha dato alla luce il piccolo Edoardo Zerbi.

Non è chiaro se siano sposati, ma l’attuale compagna di Rudy Zerbi è Maria Soledad Temporin; la coppia ha un bambino. Il suo figlio più piccolo, Leo, è nato prematuro e ha rischiato di morire.

“Al settimo mese di gravidanza la mia compagna ha avuto un distacco totale della placenta mentre era a casa da sola. Io ero in studio, con il telefono staccato. Gli assistenti hanno cominciato a farmi cenno di uscire, ma io dicevo: un attimo, abbiamo quasi finito. È dovuto venire il produttore a prendermi per un braccio. Quando sono arrivato all’ospedale le infermiere piangevano: stavano morendo sia Maria sia Leo.

L’hanno fatto nascere in corridoio ma, una volta nato, aveva bisogno di cure speciali e solo pochi ospedali a Roma hanno le incubatrici per i prematuri gravi, e quel giorno erano tutte piene. Così ci hanno mandati al Casilino, un ospedale di periferia”, ha raccontato con un post su Instagram l’insegnante di Amici, a tre anni di distanza dalla nascita del piccolo.

L’epilogo di questa vicenda, per fortuna, è positivo e stanno tutti bene.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/rudy_zerbi/