Tutto su Rossella Brescia: dal desiderio di maternità alla vita privata!

Scopriamo cosa c’è da sapere sulla ballerina Rossella Brescia: dalla malattia per cui non avrebbe potuto avere figli alla vita privata, passando per alcune curiosità!

Rossella Brescia nasce in provincia di Taranto, a Martina Franca, il 20 agosto 1971, sotto il segno del Leone. Ballerina e conduttrice radio – televisiva, è fra i volti più noti del panorama televisivo italiano, e si è fatto conoscere ed apprezzare come insegnante di danza nella famosa scuola di Amici di Maria De Filippi. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla bella Rossella, sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità!

Chi è Rossella Brescia: le curiosità sulla ballerina!

– Non esce mai di casa con tacchi… al di sotto dei 5 cm!

– Il segreto per il suo fisico statuario è un’alimentazione sana e tanto sport. Inoltre l’attrice ha confessato di non aver mai fumato sigarette e di tenere moltissimo alla sua

– Secondo alcune indiscrezioni Belen Rodriguez non l’avrebbe invitata al suo matrimonio con Stefano De Martino perché si sarebbe sentita offesa da alcuni suoi comportamenti.

– Ha dichiarato di soffrire di endometriosi, una malattia cronica che comporta anche l’infertilità. Tuttavia Rossella non demorde, e come ha dichiarato in numerose interviste, sogna ancora di avere un figlio.

– È una tifosa sfegatata della Roma!

La vita privata di Rosella Brescia: marito, amori passati e…

Per quanto riguarda la vita privata, Rossella Brescia si è sposata nel 2000 con Roberto Cenci. Un amore importante quello avuto con il regista televisivo, conclusosi nel 2004 con la separazione annunciata tramite un comunicato stampa. In seguito si è legata con l’amore della sua vita, Luciano Cannito, e ha rivelato di desiderare moltissimo un figlio, che però non sarebbe ancora arrivato.

Per il resto della sua vita privata, Rossella ama condividere gli scatti della sua quotidianità sul suo profilo Instagram, dal quale non è difficile intuire quali siano le sue più grandi passioni: la danza, il buon cibo, il mare e il calcio!

Chi è il compagno di Rossella Brescia?

Come detto, il compagno di Rossella Brescia è Luciano Mattia Cannito, coreografo e regista italiano ma che è apprezzato e stimato in tutto il mondo. I suoi lavori, infatti, sono stati esposti in tantissimi teatri internazionali, da La Scala di Milano fino a New York, Los Angeles e tanti altri paesi europei.

I due non si sono ancora sposati, sebbene la loro relazione sia, a quanto sembra, davvero molto solida. Non a caso i due si sentono come marito e moglie anche se non lo sono, e infatti… si sono anche scambiati le fedi!