Tra ville, proprietà esclusive e società, Rosario Fiorello sembrerebbe possedere un patrimonio di oltre 20 milioni di euro.

Rosario Fiorello è senza dubbio uno degli showman più famosi d’Italia e in buona parte la storia della comicità televisiva l’ha decisamente scritta lui. Non c’è da stupirsi quindi se dal successo del conduttore siciliano sarebbe derivato un patrimonio da capogiro: secondo Il Tempo le sue proprietà ammonterebbero a un valore di oltre 20 milioni di euro, e si tratterebbe di alcune ville esclusive e società di produzione.

Rosario Fiorello: le proprietà dello showman

Una villa a Cortina con 11 vani e posto auto (che avrebbe pagato la bellezza di 5 milioni), una casa ad Anzio e una a Roma: le proprietà immobiliari di Fiorello sarebbero tutte da sogno e il loro valore ammonterebbe alla bellezza di 20 milioni euro.

Della casa romana, di Lungo Tevere Flaminio, si è parlato anche per motivi di cronaca poiché nel giugno del 2020 è divampato un incendio per fortuna senza gravi conseguenze. Il motivo? Forse un corto circuito.

Rosario Fiorello

Secondo Il Tempo le proprietà immobiliari del mattatore più famoso della TV comprenderebbero anche le società di produzione che lui e la moglie hanno fondato insieme (entrambe a Roma) ovvero la Casetta e la R.o.s.a. Production. Alla prima corrisponderebbe un patrimonio di ben 7 milioni di euro con un attivo di 18 milioni. Per la seconda invece l’attivo corrisponderebbe a 2,8 milioni, e il patrimonio netto sarebbe di 2 milioni di euro.

Fiorello e Susanna: una vita riservata

Nonostante sia uno dei personaggi più estroversi della Radio e della TV, Fiorello ha sempre preferito mantenere la sua vita privata – e in particolar modo la sua famiglia – lontana dalle attenzioni pubbliche. Il conduttore è sposato dal 2003 con Susanna Biondo (a cui era legato dal 1996), e insieme a lei ha avuto sua figlia Angelica, nata nel 2006.

La moglie di Fiorello aveva già un’altra figlia, Olivia, avuta da un precedente rapporto e che lui ha sempre dichiarato di considerare a tutti gli effetti come la sua “prima figlia”:

“Le rare volte in cui lei se ne esce con la solita frase, banalissima, “Tu non sei mio padre”, io sorrido e le rispondo: “È vero, non sono il tuo padre naturale. Sono il tuo padre frizzante”, ha raccontato Fiorello a Vanity Fair parlando del suo rapporto con Olivia.